Après deux saisons complètes dans le projet reconstruction de Detroit, Saddiq Bey s’est imposé comme un titulaire en puissance chez les Pistons. Et en plus d’être l’un des principaux jeunes talents à haut potentiel de la franchise du Michigan, Saddiq s’est illustré la saison dernière avec quelques tirs bien couillus, bien gros short, bien Thomas Heurtel. Chaud pour une petite compilation ?

Le 19e choix de la Draft 2020 en a surpris plus d’un depuis son arrivée à Motown il y a deux ans. Doté d’un shoot extérieur plutôt efficace (36% en 152 matchs), Saddiq est devenu une réelle menace pour les défenseurs adverses et ça ne devrait pas aller en s’arrangeant : il n’a que 23 ans, c’est un bosseur acharné qui pendant l’intersaison a du mal à trouver autre chose à faire que jouer à la baballe orange, soulever des poids et courir en haut altitude (oui oui). De plus, avec l’arrivée du rookie Jaden Ivey, la présence de Cade Cunningham ou encore les qualités de passe de Killian Hayes, il devrait s’épanouir davantage et trouver de meilleurs shoots qui devraient améliorer ses pourcentages. L’ancien ailier de Villanova s’est en tout cas déjà vu recevoir beaucoup de responsabilités, et on l’a même vu planter 51 points (à 10/14 du parking !) le 17 mars dernier dans une victoire face au Magic d’Orlando. Alors avant d’attaquer une troisième saison qui sera forcément importante en vue d’une future prolongation de contrat au terme de son rookie deal, rien de mieux que de se refaire la vidéo des meilleurs tirs primés du garçon la saison passée. Il y en a eu 210 en tout, ça laisse le choix.

Le futur s’annonce prometteur pour le jeune Saddiq Bey, à lui désormais de continuer à grandir et progresser pour accélérer le projet de reconstruction des Pistons.