Chauncey Billups voit Kyrie Irving comme le meneur le plus doué techniquement de l’histoire : seule certitude, le mec sait de quoi il parle

La venue des Nets dans l’Oregon a permis à Chauncey Billups de dire tout le bien qu’il pense de Kyrie Irving. Pas de doute, le coach des Blazers place Uncle Drew très haut dans la hiérarchie des meneurs, genre vraiment très haut.

Malgré un adversaire déplumé et privé de ses deux leaders, les Nets ont encore failli cette nuit contre Portland. Une défaite inattendue qui était aussi le second match de Kyrie Irving cette saison. Pour cette deuxième sortie, mister terre plate n’a pas démérité avec 22 points, 8 rebonds et 4 passes mais le collectif des Blazers a été plus solide et les Nets sont toujours autant en galère. Si Irving repart avec une défaite, il pourra au moins se satisfaire des éloges du coach adverse. Interrogé sur Uncle Drew avant la rencontre, Chauncey Billups a sorti les plus belles louanges concernant l’acolyte de Kevin Durant et James Harden. C’est simple, pour l’ancienne star des Pistons, Kyrie Irving est le meneur le plus doué techniquement de l’histoire de la NBA ! Des propos rapportés par Nick Friedell d’ESPN.

« Kyrie est un magicien. Je pense personnellement, en tant que personne ayant joué meneur, que Kyrie est le joueur le plus doué qui ait jamais joué à ce poste. Juste en termes de technique. Rien d’autre. Je pense qu’il est le meilleur que j’aie jamais vu à ce poste, d’un point de vue technique. » « Son tir est incroyable. Il est un meilleur passeur que ce que les gens pensent. C’est évidemment un coéquipier volontaire. Il n’est pas individualiste, il passe la balle, c’est un champion. Il apporte un pedigree de champion à la table. Je pense qu’il a marqué peut-être le plus grand tir que j’ai jamais vu dans l’histoire des finales NBA. »

On part sur un hommage XXL et le coach a au moins pris des précautions en ajoutant la dimension « technique » dans sa phrase sur la position d’Irving dans la hiérarchie all-time. Balancer que Kyrie est le meilleur meneur de l’histoire aurait été un vrai raz-de-marée mais, en ajoutant cette précision, Billups s’évite quelques problèmes avec d’anciennes légendes. Reste à décider de ce qu’on pense de sa phrase, surtout que l’aspect technique est difficile à vraiment encadrer. Faut-il prioriser le handle, la qualité de passe, le shoot ? Comment classer les uns et les autres en faisant un mix de tout ? Pas évident et on laissera chacun juger du raisonnement de Billups. Le meneur des Nets aura au moins apprécié l’hommage de son ainé.

« J’apprécie vraiment les éloges et je suis tout à fait d’accord pour dire que mon niveau technique à ce stade de ma carrière mérite cette reconnaissance. Mais le travail ne s’arrête jamais. » […] « Je lui [Billups, ndlr] en suis reconnaissant. Venant de lui, un champion, un meneur de jeu d’une équipe championne, cela me donne plus de motivation pour continuer à écrire cet héritage que j’ai avec des coéquipiers incroyables. Et juste continuer à élever le niveau de maîtrise et laisser un modèle que d’autres gars pourront suivre. »

En attendant de voir si Uncle Drew se montre à la hauteur de ces compliments, on attend surtout une réaction des Nets alors que l’équipe vient de perdre cinq de ses sept derniers matchs. Le déplacement à venir chez les Bulls risque d’avoir une importance cruciale, que ce soit pour ne pas perdre de vue la première place à l’Est mais aussi pour calmer les équipes qui claxonnent fort dans le rétro. À Kyrie et ses copains de jouer !

Chauncey Billups apprécie tout particulièrement le jeu de Kyrie Irving et il n’a pas manqué l’occasion de le dire. De meneur à meneur l’hommage est beau, reste à voir si l’idole de Motor City a vu juste… ou pas.

