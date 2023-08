C’est la mauvaise nouvelle de la semaine pour les Celtics et la Lettonie, Kristaps Porzingis s’est blessé à la voûte plantaire du pied droit, ceci l’obligeant à déclarer forfait pour la Coupe du Monde en Asie. Il devrait être absent 4 à 6 semaines et fera son retour pour le camp d’entrainement des Celtics.

Kristaps Porzingis s’est blessé au niveau de la voûte plantaire de son pied droit, l’obligeant à déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2023. Le Letton, qui vient de quitter les Wizards pour signer un beau contrat chez les Celtics, démarre donc plutôt mal sa nouvelle aventure, même si sa blessure aurait pu être plus grave. Selon Marc Stein, il sera finalement absent 4 à 6 semaines et pourra participer au camp d’entraînement bostonien avant la reprise de la NBA.

L’arrivée du Letton dans la franchise des Trèfles est un véritable pari. Boston a fait un choix fort en recrutant Porzingis et en évacuant des joueurs historiques comme Marcus Smart notamment. Parfois décrié dans une franchise de Washington membre d’or de la fédération américaine de la lose, les stats de Unicorn étaient pourtant incontestablement excellentes la saison passée.

65 matchs joués

23,2 points de moyenne avec une réussite au tir de 49,8%

8,4 rebonds

2,4 passes décisives

En bref, l’un des tous meilleurs ailiers forts de la Ligue cette saison. Bastien et Alex les ont d’ailleurs classés alors n’hésitez pas à aller voir si ils ont calé le géant letton dans leur top 6 des meilleurs ailiers forts...

La saison ne démarre pas idéalement et le retour en forme de Kristaps prendra peut-être un peu plus de temps que prévu, mais les nouvelles sont plutôt rassurantes et on a hâte de voir le géant de 2m21 revêtir la tunique des C’s.