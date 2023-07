C’est le “best day of the week” et on attaque ce lundi avec un nouvel apéro TrashTalk : le Top 6 des meilleurs joueurs par poste de la saison 2022-23. Quatrième épisode : les ailiers-forts.

C’est la série de l’été chez TrashTalk. Une petite salve de Top 6 pour accompagner vos lundi au bord de la mer, à la montagne, à la campagne, en ville, au bureau… Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Pascal Siakam ou un autre : qui est le meilleur ailier-fort au monde actuellement ? Les débats sont libérés, la place de n°1 laisse peu de place au suspense, mais globalement, y’a quand même de sacrés débats dans le corps de texte. Qui en bas de podium ? Pascal Siakam invité parmi les tous meilleurs ? Julius Randle mentionné ? Evan Mobley déjà aux côtés des plus forts ? T

Vous connaissez la musique ! On se pose peinard, on prend un truc à grignoter et on papote ballon orange avec la famille. On change pas la formule gagnante du lundi.