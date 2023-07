Les Spurs auraient hésité à signer Austin Reaves pour 21 millions de dollars par saison

A l’intersaison, la valeur marchande d’Austin Reaves s’est révélée grandissante, avec un faire-part d’intérêt de la part des Spurs mais aussi des Rockets. En paraphant un nouveau contrat de 4 ans et 56 millions de dollars, la coqueluche des Lakers a probablement fait une croix sur d’autres offres plus costauds. De quoi prouver, une fois encore, son attachement à L.A.

Le 1er juillet dernier, Austin Reaves paraphait un nouveau contrat de 4 ans et 56 millions de dollars chez les Lakers. Après une saison remarquée derrière les deux têtes d’affiche LeBron James et Anthony Davis, Reaves se détache peu à peu comme le futur visage de la franchise aux 17 titres NBA. Cette saison, le bonhomme a grandi et a prouvé, notamment en Playoffs, que l’avenir allait s’écrire avec lui en Californie.

27 Minutes of Austin Reaves 2023 Playoffs Highlights. Enjoy😉 #LakeShow pic.twitter.com/LsNciN3xXm

— Lakers Empire (@LakersEmpire) May 28, 2023

Coqueluche de la Crypto.com Arena, Austin Reaves a une nouvelle fois prouvé son attachement aux Purple & Gold en refusant des offres stratosphériques venant du Texas. Selon, Bleacher Report et HoopsHype, les Spurs auraient hésité à lui proposer 21 millions de dollars par saison pour s’attacher ses services. Ils ont finalement été freinés par une croyance selon laquelle les Lakers matcheraient avec n’importe quel type d’offre. Les Rockets de leur côté étaient prêts à dégainer une offre du même acabit, si et seulement s’ils n’avaient pas réussi à signer Fred Van Vleet. Ces offres témoignent de la côté de popularité du joueur qui, après seulement deux saisons complètes en NBA, aurait pu signer un contrat bien grassouillet.

Au delà de l’attachement de Reaves pour sa franchise, c’est aussi une prolongation qui marque une volonté de continuité chez le joueur. Signer dans une nouvelle franchise pour une somme supérieure à 14 millions de dollars par saison aurait été une vraie pression pour Reaves, à la fois sportivement mais aussi médiatiquement avec tout ce que cela implique quand on a un salaire aussi élevé. En prolongeant à Los Angeles, Reaves fait le choix de la stabilité.

Continuité, stabilité mais toujours avec un œil sur le long terme à L.A où l’après LeBron approche malgré tout. Continuer à évoluer auprès du King et de tonton Davis semble être un move assez réfléchi pour l’arrière cainri qui pourrait, d’ici quelques années, remplacer ses mentors en tant que visage de la franchise. La saison qui arrive sera, en ce sens, très intéressante à suivre tant sportivement que dans l’aura qu’il dégagera. Une chose est sûre, cette nouvelle preuve d’amour à L.A ne fera que renforcer sa côte de popularité auprès de la Lakers Nation.

Sources : Bleacher Report, HoopsHype, Lakers Empire.