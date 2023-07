Magic Johnson encense Rob Pelinka : « Ça a été le meilleur GM de l’intersaison »

Dans la grande famille des louanges qui sonnent particulièrement fort en période creuse, celles de Magic Johnson à l’égard du General Manager des Lakers, Rob Pelinka, sonnent tout simplement… juste.

Un bilan à 2 victoires pour 10 défaites au 12 novembre 2022. Puis 13 victoires pour 20 défaites au 25 décembre. Et 20 victoires pour 25 défaites au 19 janvier. Une course effrénée au bilan positif, laquelle s’est rendue possible par l’inspiration d’un seul homme. Dans sa boîte à idées, Rob Pelinka gardait D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt et Rui Hachimura au chaud. Le manque d’assets des Lakers aurait pu freiner le bâtisseur dans ses envies, il n’en fut rien. Russell Westbrook en moins, un immense risque pris avec le départ de Thomas Bryant, puis cette remontée incroyable jusqu’à un bilan final de 43 victoires pour “seulement” 39 défaites. Les Lakers se sont avant tout sauvés sur le parquet, d’accord. Mais si Monte McNair – salvateur des Kings après quinze années de disette – n’avait pas abattu un boulot remarquable, Rob Pelinka aurait pu/dû toper le trophée de « Executive of the year ». Bon, il n’a même pas fini sur le podium dans les votes, mais un excellent mois de février ne suffit pas à gratter la récompense de toute une année. C’est assez compréhensible.

Maintenant, s’il idolâtre Magic Johnson comme la plupart des fans de basket, Rob Pelinka doit clairement recevoir les louanges de ce dernier comme un trophée.

« Je pense qu’il a enchaîné un travail exceptionnel par un autre travail exceptionnel, d’abord à partir de la date limite des échanges [Trade Deadline], puis il l’a poursuivi cet été. Il a fait mieux que quiconque cet été. Tous les mouvements qu’il a faits, il était le GM n°1 en NBA sur cette intersaison. Il n’y a aucune question à ce sujet. Tous les gars que nous avons signés aideront LeBron James et les autres, parce que maintenant nous avons un effectif plus profond. Rob sera l’exécutif de l’année [2024, ndlr]. » – Magic Johnson, pour Broderick Turner du Los Angeles Times

Par « tous les mouvements qu’il a faits cet été », Magic Johnson entend les prolongations de Austin Reaves, Rui Hachimura et D’Angelo Russell, ainsi que les ajouts stratégiques de Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish et Jaxson Hayes. L’effectif gagne en profondeur. Les Lakers – à condition d’un LeBron James encore en jambes – seront contenders pour la saison 2023-34. Et ça, ça vaut tous les storytelling du monde.