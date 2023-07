Les Knicks de New York ont annoncé dans un communiqué la signature de Duane Washington Jr en provenance de Phoenix. Le jeune meneur de 23 ans sort de deux belles saisons au scoring avec Indiana puis chez les Suns, et pourrait constituer un apport offensif intéressant pour les Knicks.

Petite info transfert pour bien démarrer cette semaine. Les Knicks ont signé Duane Washington Jr., un meneur de 23 ans qui sort d’une saison sophomore intéressante en sortie de banc chez les Suns. Ses stats ? 31 matchs joués et une moyenne autour des 8 points et 2 passes avec 12 minutes de jeu.

Capable de tirer de (très) loin avec d’excellents pourcentages (37% de réussite du parking sur sa carrière), le natif de Francfort en Allemagne a le profil parfait pour venir compléter un roster new yorkais parfois un peu court la saison passée, notamment en Playoffs. Pouvant jouer meneur mais aussi arrière, Duane Washington a une belle carte à jouer à NYC pour continuer sa progression et gagner encore en temps de jeu. Est-ce que c’est un peu risqué d’associer un guard d’1m88 à Immanuel Quickley ? Très probablement. Les Knicks ont également besoin de défense – la possible prolongation de Josh Hart va dans ce sens – et un backcourt de second unit Quickley – Washington Jr. serait une offrande à quiconque sait à peu près mettre le ballon dans le panier. Mais voilà, scoreur invétéré, Duane Washington Jr. peut prendre feu à n’importe quel moment, comme ce soir d’octobre 2022 face aux Kings lors duquel il avait planté 31 pions. Et ça, ça vaut toutes les flemmes défensives du monde.

Petite anecdote marrante, le bonhomme avait signé un two-way contract avec les Knicks avant de finalement se faire couper pour… re-signer un contrat classique dans la Grosse Pomme. Les détails du contrat n’ont pas été précisé par la franchise.

