Sophomore des Bucks, MarJon Beauchamp a fait le show ce samedi à la Ligue Pro-Am de Jamal Crawford. L’ailier s’est offert un record en ligue d’été : 83 points !!

Alors oui on sait, c’est juste une ligue d’été, et elle comprend des joueurs de tous les niveaux et plusieurs amateurs du dimanche. Pas l’endroit où ça défend le plomb généralement. Mais n’empêche, aller claquer 83 points (32/45 au tir, 8/17 à 3-points), ça reste une perf assez folle. Aucune star NBA venue trottiner dans la Ligue de Jamal Crawford ne s’était offert un carton comme ça. On ne s’enflamme pas, MarJon Beauchamp ne va pas devenir meilleur scoreur de NBA demain, ça serait déjà bien s’il pouvait gratter un rôle régulier au sein de la rotation des Bucks. Ce genre de perf reste malgré tout ultra-positive et encourageante pour la suite, surtout pour un joueur qui se cherche encore sur le plan offensif.

Plutôt discret pour sa première saison NBA avec les Bucks (5 points en 13 minutes, 52 matchs disputés), MarJon Beauchamp est un joueur qu’il faudra surveiller l’année prochaine. Milwaukee espère que ses progrès estivaux montrés en Summer League lui permettront d’apporter régulièrement sa pierre à l’édifice en sortie de banc. Le nouveau coach Adrian Griffin avait d’ailleurs montré sa satisfaction suite aux perfs du joueur ces dernières semaines.

Avec Khris Middleton, Grayson Allen, Malik Beasley ou encore Pat Connaughton, les ailes des Bucks sont plutôt bien fournies mais si Beauchamp réussit à enfin devenir plus régulier dans ses performances, il doit pouvoir aller gratter quelques minutes par-ci par-là. Organisateur de l’événement et ancien sixième homme de l’année, Jamal Crawford semble en tout cas avoir apprécié la perf du jeunot.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/JcS2vDrx1A

— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) July 30, 2023