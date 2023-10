Alors que Damian Lillard n’a toujours pas joué la moindre minute avec sa nouvelle équipe des Bucks, on commence forcément à s’impatienter un peu. Mais l’attente est bientôt terminée puisque Dame jouera son premier match avec Giannis Antetokounmpo ce dimanche.

Lakers – Bucks, Crypto.com Arena, à 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi.

Vous avez bien noté ? Car c’est spécifiquement à ce moment-là que Damian Lillard portera pour la première fois le maillot des Milwaukee Bucks. La nouvelle a été annoncée par Malika Andrews d’ESPN, et en plus Giannis Antetokounmpo sera également en piste. Depuis le début de la présaison, ni Dame ni le Freak n’ont joué avec les Bucks.

We get our first look at the Bucks’ new superstar duo this weekend.

Bucks head coach Adrian Griffin says on NBA Today that Giannis Antetokounmpo and Dame Lillard will make their preseason debut on Sunday against the Lakers.

— Malika Andrews (@malika_andrews) October 11, 2023

On va voir si Anthony Davis et LeBron James seront présents ou non côté Lakers, mais même s’ils ne sont pas là, la principale attraction sera de toute façon dans le camp de Milwaukee.

On a très hâte de voir ce que le duo Dame – Giannis peut proposer dans un vrai match NBA, peu importe si ce n’est que de la présaison. Les deux stars ont partagé quelques séances d’entraînement et n’hésitent pas à nous hyper à travers quelques déclarations à droite et à gauche. Pas de doute, ils vont faire du sale ensemble.

Vivement dimanche !

__________

Source texte : ESPN