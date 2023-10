“Qui est le meilleur joueur défensif en NBA ?”. Voilà une des 50 questions composant le traditionnel sondage des managers généraux avant chaque saison. Giannis Antetokounmpo a été plébiscité, et on retrouve aussi les noms de Jrue Holiday, Draymond Green, Marcus Smart ou Jaren Jackson Jr. parmi les réponses. Par contre, aucune trace de Bam Adebayo, ce qui a le don d’agacer Erik Spoelstra.

Si Coach Spo a été largement voté comme le meilleur entraîneur de la NBA par les GM, l’homme fort du Heat n’a pas pu s’empêcher de pousser un mini coup de gueule concernant le manque de reconnaissance pour son pivot Bam Adebayo (via le Miami Herald).

“Je trouve cela incroyable (que Bam n’ait pas reçu le moindre vote, ndlr.). Je pense que Bam est le meilleur joueur défensif dans la ligue et j’arrive pas à comprendre pourquoi il n’est pas reconnu pour son impact de ce côté-là du terrain. Donc il va devoir le prouver une nouvelle fois jusqu’à ce que tout le monde le remarque.”

Nommé quatre fois de suite dans la NBA All-Defensive Second Team depuis 2020, Bam Adebayo n’a par contre jamais été élu dans la meilleure équipe défensive de la saison, et n’a jamais fait mieux qu’une quatrième place dans la course au Défenseur de l’Année. Pourtant, le pivot du Heat est l’une des raisons principales qui expliquent pourquoi Miami est chaque année dans le Top 10 voire Top 5 des meilleures défenses, et en plus Bam n’a pas l’habitude de rater beaucoup de rencontres. Alors, comment se fait-il qu’Adebayo soit snobé par la NBA aux yeux d’Erik Spoelstra ?

“Je pense que c’est un trophée qui récompense les contreurs et les intercepteurs. Et c’est dommage car il ne domine pas la ligue aux contres. C’est un bon protecteur dans la raquette. Il le fait juste d’une manière différente et sa polyvalence est presque incomparable. […] Il devrait être reconnu dans cette discussion. Il devrait être 1a, 1b. Mais il n’est même pas sur la liste, et cela me dépasse.” – Erik Spoelstra

Switching screens.

Closing to shooters.

Cutting off drives.

Controlling the glass.

Defending the post.

Bam Adebayo does it all on defense, as tracked by #NBACourtOptix powered by Microsoft Azure!

MIA (1-0) PHI – 7:30 PM ET, TNT pic.twitter.com/j4rFE92mr1

— NBA (@NBA) May 4, 2022

C’est vrai qu’au niveau des stats, Adebayo impressionne moins que d’autres joueurs. Certes il a l’habitude de tourner à plus d’une interception par match, ce qui est solide pour un intérieur, mais il ne possède que 0,8 contre en moyenne sur les deux dernières années, un chiffre bien faible par rapport à d’autres pivots qui réalisent trois fois plus de blocks. Et forcément, cela tape moins dans l’œil des votants.

La grande force de Bam Adebayo, c’est sa polyvalence, sa capacité à défendre à la fois sur des intérieurs comme dans le périmètre, lui qui possède une superbe mobilité et de très bons mouvements latéraux. Adebayo fait partie de ces rares joueurs où il y a peu de match-ups défavorables en défense et cela donne forcément beaucoup d’options dans les schémas défensifs de Coach Spo. “Il peut réaliser n’importe quelle couverture et il le fait au plus haut niveau” a ajouté Spoelstra pour défendre son poulain. Sauf que tout ça, c’est un moins reconnaissable à l’œil nu, ce qui n’aide pas Adebayo dans la course au Défenseur de l’Année.

À Bam donc de gonfler ses stats individuelles pour véritablement entrer dans la discussion.

Bam Adebayo didn’t receive one single vote in the NBA GM survey for best defensive players in the league.

Erik Spoelstra: “That one is unbelievable to me. Bam is the best defensive player in the league and I can’t understand why he’s not recognized.”

(via @Anthony_Chiang) pic.twitter.com/6o6cOfJjGS

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 11, 2023

__________

Source texte : Miami Herald