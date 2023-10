C’est la conclusion logique à cette “affaire” un peu gênante. En craquage total sur les réseaux depuis plusieurs semaines, Kai Jones avait poussé le bouchon jusqu’à demander publiquement son transfert il y a 48h. Ni une ni deux, les Charlotte Hornets ont fini par s’en débarrasser.

Il a les cheveux bleus, une peau un peu disgracieuse et il a dunké sur Victor Wembanyama pour le premier match de Summer League du Français. Voilà aujourd’hui le maigre CV du n°19 de la Draft 2021. Un Kai Jones aux mensurations qui collent bien avec son temps (2m11, 100 kilos, des bras interminables), à la détente folle… mais à la santé mentale brinquebalante si l’on en croit ses dernières sorties sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques semaines, celui qui tourne depuis son arrivée en NBA à 2,7 points et 2 rebonds par match avait successivement déclaré qu’il était un meilleur joueur que Shaquille O’Neal ou LeBron James ou que ses propres coéquipiers manquaient de talent, le tout, et c’est bien là le pire, en paraissant dans un état second dans des lives Instagram super gênants, à tel point qu’avant d’en rire la majorité des gens ont commencé par se faire du souci pour le jeune joueur bahaméen.

I have officially requested to be traded from the Charlotte Hornets. #GOATLIFE

Après avoir été écarté du groupe pour le training camp, Kai Jones avait demandé son transfert sur… Twitter, on marche sur la tête, et cette nuit les Hornets ont donc plus ou moins accédé à sa “demande” en se débarrassant de leur jeune intérieur, à qui il restait pourtant une année de contrat garantie. Une manière de ne pas se “lester” d’un joueur à problème… de plus, eux qui ont déjà bien assez de soucis à gérer avec quelques situations explosives à différents niveaux (Miles Bridges, Brandon Miller, James Bouknight…)

The Charlotte Hornets have waived former first-round pick Kai Jones, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/53L73V4H49

Voilà donc où on en est aujourd’hui, avec un gamin semblant livré à lui-même, sans franchise NBA, aperçu une heure après la nouvelle errant à un match de foot, et qu’il va quoiqu’on en dise falloir surveiller dans les prochains jours. La hype de la reprise est bien là, mais le revers de la médaille existe bel et bien lui aussi…