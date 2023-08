Nouvelle grosse recrue en Europe ! Frank Kaminsky s’est officiellement engagé avec le Partizan Belgrade (Serbie). Le pivot américain (d’origine serbe) kilométré à plus de 400 matchs NBA quitte la Grande Ligue et évoluera donc en EuroLeague la saison prochaine. Après Kemba Walker, Jabari Parker ou encore les frères Hernangomez, l’Europe a sacrément la cote cet été.

BIG NEWS from Serbia ! Frank Kaminsky s’engage au Partizan Belgrade et s’ajoute aux gros noms qui ont rejoint le Vieux Continent pour la saison prochaine !

Le pivot notamment passé par Houston, Charlotte, Atlanta et Phoenix emmène dans ses bagages une grosse expérience NBA de quasi dix saisons. Après une carrière universitaire remarquée du côté du Wisconsin (le garçon avait quand même été élu meilleur joueur de la saison NCAA en 2015), Frank Kaminsky se sera finalement contenté principalement d’un rôle de back-up de qualité dans les franchises où il a joué.

Joueur intérieur de talent, Frank Kaminsky s’ajoute à la longue liste de noms rutilants ayant rejoint l’Europe et l’EuroLeague pour la saison prochaine :

Cette liste est évidemment non exhaustive et pourrait bien appeler d’autres mouvements d’ici le début de la saison. Mais l’arrivée de Kaminsky est une nouvelle qui vient encore renforcer le niveau de la deuxième plus grande ligue au monde.

Estampillé NBA depuis toujours, le pivot revient dans son pays d’origine et a laissé entendre que lors de son passage à Atlanta (en 2022-23), Bogdan Bogdanović (lui aussi serbe) avait déjà tenté de le convaincre de rejoindre le Partizan :

“Lorsque l’opportunité de rejoindre le Partizan s’est présentée, il a été la première personne que j’ai contacté. Il m’a dit beaucoup de bien du club et de la ville, ce qui m’a aidé à signer le contrat.” – Frank Kaminsky, via Basket USA.”

Frank Kaminsky va donc découvrir en tant qu’acteur l’une des ambiances les plus… incandescentes du monde, ouais, ça va faire plus de bruit qu’à Atlanta.

Source : Euroleague, FIBA, BasketUSA, BasketNews.