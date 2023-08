Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Milwaukee Bucks !

Envoyez l’analyse du calendrier des Bucks ! Qui sont les joueurs que Giannis Antetokounmpo va froisser et à quelle date ? Quand est-ce que le Heat va les éclater ? Qui sont les adversaires de Milwaukee pour la Rivals Week ? On vous file toutes ces infos avec le sourire, concernant une équipe qui n’aura une fois de plus aucun autre objectif que la bague, trois ans après le fantastique titre remporté face aux Suns. Giannis, Jrue Holiday, Khris Middleton, Brook Lopez et les soldats du neo coach Adrian Griffin sont prêts, alors save the date !

# Plus long road-trip : 5 matchs (Nuggets, Blazers, Mavericks, Jazz et Suns), du 29 janvier au 6 février

# Plus longue session maison : 6 matchs (Bulls, Pacers, Pistons, Spurs, Rockets et Magic), du 11 au 21 décembre, juste après le bracket final du In-Season Tournament

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 30, dans le haut du panier, et c’est pas grâce à Grayson Allen

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, dans la moyenne

# Matchs à horaires français pour les Bucks : 8, parmi les équipes les plus diffusées de bonne heure chez nous, les Grecs sont heureux.

# Quelques affiches à retenir : toujours avec une grosse inimitié, les Bucks affronteront le Heat le 30 octobre, le 28 novembre et le 13 février. Ils seront également à New York pour le Christmas Day et on ne va quand même pas vous donner la date. Knicks toujours, Heat toujours, puis Wizards et Hornets se taperont avec Milwaukee pour le premier In-Season Tournament, alors que dans le cadre de la Rivals Week les Bucks affronteront deux fois les Cavs (24 et 26 janvier) et une fois les Pelicans (27 janvier). Enfin, on aura droit à des affrontement entre Giannis et Joel Embiid le 26 octobre (deuxième soir de la saison), le 25 février et le 14 mars, entre Giannis et Victor Wembanyama les 19 décembre et 4 janvier et entre Giannis et Anthony Davis les 8 et 26 mars. Ouais, on a osé comparer ces quatre joueurs.

