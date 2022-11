Ding dong, on a des nouvelles de Timothé Luwawu-Cabarrot. Sans équipe NBA depuis la reprise de la saison régulière il y a un mois, le Frenchie a décidé de traverser l’Atlantique pour revenir en Europe, et plus précisément du côté de l’Olimpia Milan.

Aperçu pour la dernière fois sous le maillot des Suns lors de la pré-saison NBA, juste après l’EuroBasket 2022 avec les Bleus, TLC n’avait pas été conservé par Phoenix et a donc décidé finalement de rejoindre l’Italie pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière. La nouvelle a été annoncée par Sportando ce vendredi.

Timothé Luwawu-Cabarrot is expected to join Olimpia Milano, sources tell @Sportando.

The French International has played 328 games in the NBA averaging 5.9 points — Emiliano Carchia (@Carchia) November 18, 2022

Cela va représenter un sacré changement pour Timothé, habitué à fouler les parquets américains depuis sa sélection à la Draft par les Sixers en 2016. Mais on se dit que cette nouvelle expérience à Milan peut faire du bien à TLC, qui a connu la saison dernière à Atlanta son temps de jeu le plus faible depuis 2018-19 (13,2 minutes en 52 apparitions, 4,4 points de moyenne), et qui surtout ne semblait plus vraiment sur les radars des franchises NBA depuis la reprise.

À Milan, il va rejoindre une équipe qui domine dans son championnat et qui participe à l’EuroLeague. Bref TLC n’est pas tombé n’importe où. Ce sera d’ailleurs l’opportunité pour lui de découvrir le plus haut niveau européen en club, une expérience forcément enrichissante pour sa carrière même si évidemment l’extérieur tricolore de 27 piges a déjà connu quelques moments sympas dans le basket international avec l’Équipe de France.

On va voir si ce voyage à Milan servira de simple tremplin à Luwawu-Cabarrot pour retrouver la NBA à l’avenir, ou si la suite de sa carrière est désormais destinée à se dérouler de notre côté de l’Atlantique.

Source texte : Sportando