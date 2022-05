Annoncée à chaque intersaison ces dernières années, l’arrivée de Vasilije Micić en NBA semble plus proche que jamais. Le problème ? L’Oklahoma City Thunder, qui détient ses droits, ne peut lui offrir qu’un rôle mineur. Pas de quoi satisfaire le Serbe de 28 ans, qui veut s’imposer tout de suite dans la Grande Ligue.

L’histoire entre Vasilije Micić et la NBA n’a pas toujours été simple. Sélectionné en 52è position à la Draft 2014 par les Sixers de Philadelphie, l’arrière serbe n’y a pourtant encore jamais joué. Comme son génial compatriote Miloš Teodosić, Micić a d’abord voulu dominer l’Europe du basket avant de tenter sa chance chez l’Oncle Sam. Une première partie de carrière réussie, puisque le combo guard est considéré comme l’un des tous meilleurs joueurs d’Europe depuis quelques années. Un petit coup d’œil au palmarès du garçon suffit d’ailleurs à comprendre de quel type de joueurs on parle. Jugez plutôt : champion quasiment partout où il est passé (en Serbie, en Lituanie et en Turquie), médaillé d’argent à l’EuroBasket 2017 avec la Serbie, mais surtout double-vainqueur de l’EuroLeague avec l’Anadolu Efes Istanbul en 2021 et 2022 et, au passage, double-MVP en titre du Final Four. Car individuellement ce n’est pas mal non plus, avec une progression constante et particulièrement forte depuis son arrivée en Turquie en 2018. En quatre saisons, il est ainsi passé de 8 à plus de 18 points de moyenne et sa saison 2021-2022 est d’ailleurs un sommet avec des statistiques impressionnantes : 18,7 points, 2,7 rebonds et 5,8 assists par match. Sans oublier des pourcentages de sniper, qui font de lui une menace permanente en plus d’être un vrai cerveau : 48%, dont 44% du parking et 88% aux lancers francs. Pour finir, le garçon est un véritable leader, jamais aussi fort que quand le match est en jeu. L’Olympiakos, éliminé au buzzer en demi-finale de l’EL par un de ses shoots assassins, peut en témoigner. Vous l’aurez compris, Micić a fait le tour de la question en Europe. Pour lui, la suite logique est donc de traverser l’Atlantique.

Oui mais voilà, son arrivée en NBA cet été n’est pas encore assurée. La faute au Thunder, qui possède encore ses droits sans – logiquement – pouvoir lui proposer un rôle suffisamment important. Après avoir mis plusieurs vents à Sam Presti lorsque celui-ci le sollicitait ces dernières années, l’avenir du combo guard en NBA ne s’écrira sûrement pas dans l’Oklahoma. Avec un backcourt déjà composé des pépites Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Tre Mann (voire Théo Maledon) et des picks de Draft plein les poches, OKC a déjà tout ce qu’il faut sur les postes extérieurs. Les négociations vont donc commencer pour trouver un spot dans une autre franchise car, très sûr de lui, le garçon estime mériter un vrai rôle et des responsabilités. Mais attention car malgré tout son talent, Micić ne serait pas le premier joueur dominant en Europe à ne pas s’installer aux States. Miloš Teodosić, qui a connu un parcours similaire avant d’arriver aux Etats-Unis, en est la preuve. Micić a donc encore des choses à prouver, et les GM ne lui dérouleront sûrement pas le tapis rouge dès son arrivée. En tout cas, le joueur et son agent Misko Raznatovic assurent que les opportunités seront plus nombreuses cet été que les années précédentes, et espèrent trouver une solution rapide en ce qui concerne les droits NBA de Micić.

» Le moment est venu. Je sais qu’ils (OKC) veulent également cela, et on essayera de trouver une solution le moment venu ». – Misko Raznatović, agent de Vasilije Micić

Contacté par les Chicago Bulls l’été dernier mais dépendant d’une décision d’OKC qui possède ses droits sportifs, Vasilije Micić pourrait enfin débarquer en NBA après plusieurs rendez-vous ratés. Reste à savoir si cela se fera, et dans ce cas quelle franchise tentera d’engager ce combo serbe, complet offensivement et qui pourrait être un vrai pari gagnant.

Source texte : NBC Sports, Basketnews