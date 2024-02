Chima Moneke (Baskonia) : “Si les Pistons jouaient en EuroLeague, ils seraient en Play-in, maximum”

OH la déclaration qui va rajouter un peu d’huile dans la marmite “Jeu NBA versus jeu européen”. Chima Moneke, joueur de Baskonia (Vitoria-Gasteiz, Espagne) a expliqué pour HoopsHype que selon lui, les Pistons de cette saison ne seraient même pas qualifiés d’office pour le Top 16 de l’EuroLeague. Allez, passé l’effet sensationnel du propos, l’explication fournie par Moneke est intéressante.

Chima Moneke a posé les termes. Mais d’ailleurs, qui c’est lui ? Et bien c’est un ailier-fort d’1m95, qui évolue en Liga Endesa et en Euroleague avec le club de Vitoria-Gasteiz (Espagne). Non-drafté en 2018, il enchaîne les clubs en France (Rouen, Denain, Orléans, Quimper) avant de se faire remarquer en Espagne de tenter sa chance en NBA. Les Kings l’engagent, mais il est envoyé en G League et six mois plus tard, retourne en Europe. Il est ainsi recruté par Monaco, club avec lequel il découvre l’Euroleague. Il s’engage l’été dernier pour deux saisons avec Baskonia. Le monsieur possède donc une expérience au plus haut niveau européen. Et cela lui fait affirmer que la pire équipe de NBA actuelle, les Pistons, ne seraient pas capable d’atteindre le Top 16 de la compétition.

“En Euroleague, les Pistons seraient une équipe qui joue le Play-in, maximum. Pensez à tous les jeunes joueurs qu’ils ont. Avec des coachs Européens, ils n’y arriveraient pas. Ce n’est pas une histoire de règles. Les gars tournent à 20 points de moyenne en NBA. Et quand vous venez ici, ce sont des matchs de 40 minutes, vous pouvez ne pas rentrer de tout le premier quart-temps. Comment vous gérez ça ? Vous ne jouez que 14 minutes par match. En NBA, vous pouvez jouer 26, c’est différent.” – Chima Moneke.

L’avis est loin de se limiter à une critique de bas-étage sans fondement. Est-ce que les équipes NBA s’en sortiraient en Euroleague ? Les deux styles de jeu dans les deux plus grandes compétitions de basketball du monde sont bien différents. Même très difficiles à comparer. Premier obstacle ? Les règles ne sont pas les mêmes, quoi qu’on en dise. Terrains, durée du match, nombre de pas autorisés, fautes…

Chima Moneke: “The 2024 Detroit Pistons would make the EuroLeague play-in games at max.” pic.twitter.com/rBC07z0Mav

— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) February 6, 2024

La NBA est une ligue clairement portée sur l’attaque, avec des joueurs offensifs toujours plus talentueux. Attention, avant qu’on ne nous tire dessus : “ligue portée sur l’attaque” ne veut pas dire ligue qui ne défend pas, pas du tout. Ou alors, on vous invite à vous taper 40 minutes de défense par O.G. Anunoby. Puis on en reparle volontiers.

L’intensité du jeu, en revanche, est sans doute ce qui fait dire à Moneke que les Pistons n’y arriveraient pas. Une équipe jeune, dans une ligue composée en partie de gars qui ont saigné la compétition pendant 10 piges et en connaissent parfaitement les moindres combines. Défense ultra-intense, sens tactique primordiale. Trop dur pour Detroit ? À vous de donner votre avis !

Source : HoopsHype