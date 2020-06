Les 10 matchs à ne pas rater cette fin de saison en NBA : de toute façon, on sait que vous allez tous les regarder

Fini les news sanitaires, on a enfin du sportif à se mettre sous la dent et on ne va pas s’en plaindre. La NBA vient de publier le calendrier de la reprise de la saison pour les 22 franchises restantes. Il y aura des déçus, des chanceux, mais surtout, des gros matchs. On vous a préparé une liste des 10 matchs à ne pas louper… même si on compte bien faire le Grand Chelem après quatre longs mois sans basket.

# Jazz – Pelicans (30 juillet) : ce sera la première rencontre NBA depuis le 11 mars dernier et l’arrêt de la saison. Bataille en haute altitude prévue entre Rudy Gobert et Zion Williamson. Attention les yeux et aux gros contres, Twitter va exploser dès l’entre-deux.

# Clippers – Lakers (30 juillet) : déjà la quatrième opposition de la saison entre les cousins de L.A. La clique de Kawhi mène 2-1, Patrick Beverley a déjà annoncé qu’il avait les crocs, les Lakers sont en mission. Bref, sympa comme match de reprise pour les deux franchises.

# Grizzlies – Blazers (31 juillet) : premier match décisif pour l’un comme pour l’autre. Memphis veut repousser la troupe de Damian Lillard d’entrée, Portland est obsédé à l’idée de souffler dans le cou des Oursons, voire de les dépasser au terme des huit matchs de saison régulière. Cela pourrait être une preview du tournoi play-in à l’Ouest en cas de classement serré.

# Sixers – Pacers (1er août) : les uns doivent commencer leur saison, les autres étaient en pleine bourre avant la suspension de la saison. Pour couronner le tout, Indiana et Philly sont à égalité au classement. Déjà, ce premier match peut faire la bascule.

# Bucks – Rockets (2 août) : ou les CM2 face à des CE1. Qui n’est pas impatient de voir comment les mini Rockets défendront sur Giannis et les géants de Milwaukee ? On a déjà hâte de voir le micro-ball made in Mike D’Antoni désosser les Bucks survivre, ou pas.

# Spurs – Pelicans (9 août) : Zion Williamson défiera une raquette sans LaMarcus Aldridge, composée de Jakob Poeltl et de Tyler Zeller. Carnage, destruction, massacre, le champ lexical de la gentillesse devrait être dans toutes les bouches après ce match.

# Raptors – Bucks (10 août) : dernière répétition générale avant les finales de Conférence annoncées entre les deux monstres. Les Daims ont gagné les deux premiers matchs, mais les Raptous savent que la saison régulière ne vaut rien. Cela devrait être intense.

# Clippers – Nuggets (12 août) : affrontement de style et bataille pour la deuxième place de l’Ouest à deux jours de la fin de saison. Jamal Murray a annoncé que les Nuggets pouvaient battre n’importe qui, ce sera le moment idéal pour le prouver à tout le monde.

# Kings – Lakers (13 août) : parce que c’est le derby, parce que Sacramento sera peut-être à deux doigts d’arracher les Playoffs pour la première fois depuis… 14 ans, parce que les Lakers vont lâcher le match pour éviter Portland et que les Kings vont démonter L.A.

# Spurs – Jazz (13 août) : l’affiche n’a rien de particulier, pourtant elle devrait bien être celle du dernier match de Gregg Popovich à la tête des Spurs. Les larmes sont prêtes à dégouliner, non pas pour le jeu de San Antonio, mais pour la der’ de Coach Pop’.

Voici le calendrier complet de la reprise de la saison, du 30 juillet au 14 août

Le décor est planté, les affiches collées, le monde de Disney n’a plus qu’à s’émerveiller devant le plus beau spectacle de l’été.

Source texte et image : NBA