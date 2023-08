Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball du Utah Jazz !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2023

Après une saison 2022-23 traversée avec brio malgré l’enfer qu’on lui promettait, le Jazz repart à découvert. Lauri Markkanen est MIP, Walker Kessler est international, Jordan Clarkson est toujours là et cette équipe a donc montré qu’elle était capable d efaire plus de sale que ce à quoi on s’attendait. John Collins est arrivé, les rookies Keyonte George et Taylor Hendricks ont une très belle cote, bref tout est réuni pour une saison 2023-24 – au moins – intéressante. On analyse le calendrier ?

# Plus long road-trip : 6 matchs, entre le 20 et le 30 janvier (Rockets, Pelicans, Wizards, Hornets, Nets et Knicks)

# Plus longue session maison : 6 matchs entre le 10 et le 18 janvier (Nuggets, Raptors, Lakers, Pacers, Warriors et Thunder)

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 9, c’est pas folichon malgré le beau spectacle offert la saison passée et quelques mondialistes dans le lot (Clarkson, Markkanen, Kessler)

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13

# Matchs à horaires français pour le Jazz : 3, quasiment le plus petit total de la Ligue, en même temps ça ne capte même pas dans leurs montagnes.

# Quelques affiches à retenir : dans la catégorie des retrouvailles, on note tout de suite les matchs entre le Jazz et les Hawks, car John Collins y retrouvera ses anciens copains alors que Quin Snyder coachera mais sur le banc d’en face. 27 février en Géorgie pour le tribute à Air Collins, 15 mars pour la bise à Quinny dans l’Utah. Rudy Gobert sera de retour en ville les 16 et 18 mars, et Donovan Mitchell viendra en claquer 60 avec les Cavs le 2 avril. Le Jazz se déplacera à New Orleans et Washington à l’occasion de la NBA Rivals Week, affronteront Indiana pour le MLK Day, alors que les hommes de Will Hardy ont été versés dans le groupe des Blazers, des Lakers, des Suns et des Grizzlies pour le In-Season Tournament. Save the date !

art imitates life, as they say 🖼️👨🏻‍🎨

you are now entering the 2023/24 schedule release exhibit:#TakeNote | @artbutsports

— Utah Jazz (@utahjazz) August 17, 2023