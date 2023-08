Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des New York Knicks !

Après une saison solide conclue en demi-finales de Conférence face à un Heat un peu trop viril, les Knicks repartent au combat avec un groupe quasi inchangé. Josh Hart a pris la blinde, Obi Toppin le train direction Indianapolis, et c’est avec un objectif de Playoffs que New York repart une nouvelle fois, fort d’un trio Brunson / Randle / Barrett dont deux des trois auront enrichi leur expérience d’une Coupe du Monde avec leur pays. On jette un coup d’oeil sur le calendrier 2023-24 à Big Apple ?

# Plus long road-trip : cinq matchs du 13 au 20 novembre (Boston, Atlanta, Charlotte, Washington et Minneapolis) puis de nouveau cinq matchs un mois plus tard, du 13 au 20 décembre (Jazz, Suns, Clippers, Lakers et Nets).

# Plus longue session maison : six matchs du 30 janvier au 10 février (Jazz, Pacers, Lakers, Grizzlies, Mavs et encore Pacers).

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 25, un chiffre sponsorisé gros marché et conférence Est.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, moyenne basse

# Matchs à horaires français pour les Knicks : 9, quasiment la franchise que l’on verra le plus de bonne heure.

# Quelques affiches à retenir : on a déjà entouré en rouge la revanche des derniers Playoffs face aux Cavs (31 octobre, 1er novembre et 3 mars), et celle face au Heat (24 novembre, 27 janvier et 2 avril). Les NYCico face aux Nets auront lieu le 20 décembre et le 23 janvier à Brooklyn puis le 23 mars et le 12 avril au Madison, alors que Trae Young tentera de climatiser la salle le 5 mars. Les Knicks recevront Milwaukee pour le Christmas Day, le Magic pour le MLK Day (15 janvier) et les Nets, les Nuggets et le Heat fin janvier à l’occasion de la Rivals Week. Notons enfin que dans le cadre du In-Season Tournament, les Knicks se déplaceront à Milwaukee et Washington et recevront Miami et Charlotte, le tout au mois de novembre. Roulez jeunesse !

Woke up winning and grinning. Schedule is here! 🗓️ https://t.co/msPxygxvV0 pic.twitter.com/zi6CfVIg8K

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) August 17, 2023

Your full Knicks schedule for the 2023-24 season: pic.twitter.com/2sNHNpLeVC

— Fred Katz (@FredKatz) August 17, 2023