Absent lors du dernier match des Mavericks à cause d’un bobo au pied gauche, Kyrie Irving devrait retrouver les parquets demain à Milwaukee. (Source : Marc Stein)

On devrait aussi revoir Gary Trent Jr. (Raptors, pied) sur les parquets ce vendredi après trois matchs d’absence. Pas d’OG Anunoby par contre. (Source : TSN)

Quant à Nicolas Batum, absent du dernier match des Sixers pour raisons personnelles, il devrait revenir dimanche face à Brooklyn.

Joel Embiid (hip soreness) is still officially listed as questionable to play in tomorrow’s game at Atlanta. Nico Batum (personal reasons) remains out, which is not a surprise given Nick Nurse’s comments yesterday. He expects Batum to be back Sunday in Brooklyn.

— Gina Mizell (@ginamizell) November 16, 2023

Les Wizards sont nuls, mais visiblement le coach Wes Unseld Jr. n’est pas menacé. La franchise de Washington veut laisser du temps à l’entraîneur pour développer le “projet”. (Source : The Athletic)

