Bilal Coulibaly : “Jordan Poole est un grand joueur… mais il va prendre la grosse tête si j’en dis plus”

Depuis son arrivée à Washington, Bilal Coulibaly l’a répété à plusieurs reprises : Jordan Poole est une sorte de mentor pour lui, avec qui il communique en permanence. Réunis en conférence de presse hier, les deux joueurs ont eu droit à un moment sympa lorsqu’un journaliste a demandé au rookie ce qu’il pensait de son coéquipier.

Débarquer en NBA et avoir un champion NBA tout récent pour vous guider sur la route du succès ? C’est un privilège que peu de rookies ont eu. Certains ont partagé le quotidien de grands champions mais n’ont trouvé que l’indifférence en tant que rookie, clin d’oeil à Tony Parker et sa relation avec Tim Duncan et Manu Ginobili.

Pour Bilal Coulibaly, c’est très différent. Son mentor est Jordan Poole. Un calibre de joueur dont on peut assurément dire qu’il n’atteindra jamais celui des deux légendes citées dessus, mais qui a le mérite d’avoir été une pièce importante dans le titre des Warriors en 2022. Un statut d’expérimenté qui lui permet de représenter beaucoup aux yeux du jeune Français. Qui a volontiers accepté les conseils de Poole pour s’acclimater à la NBA. Forcément, cela donne lieu à des moments complices en conférence de presse, quand on demande à Bil’ ce qu’il pense de Jordan.

« C’est un super joueur, et c’est vraiment un bon gars…mais il va prendre la grosse tête si j’en dis plus. » – Bilal Coulibaly

Rire de l’intéressé, rire du parterre de journalistes, blague validée avec validation. Pour des Wizards qui réussissent l’exploit d’être très nuls à chier, ce genre de moment est important, montre que le groupe n’est pas dans une spirale négative bien que une ou deux victoires feraient du bien. Ne serait-ce que pour souder un peu plus le groupe. C’est aussi un moment sympa pour Poole, récemment visé par les médias locaux sur son envie lorsqu’il est en jeu.

Bilal Coulibaly on Jordan Poole

“He’s a great player, he’s a great guy.”

pause

“He’s going to get a big head if I say a lot more.” 😂 pic.twitter.com/EXzkZNI9hR

— Hoop District (@Hoop_District) November 16, 2023

Source : @Hoop_District