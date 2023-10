Opposé à Brandon Miller, le numéro 2 de la Draft 2023, Bilal Coulibaly n’a pas baissé les yeux. Le français fait même mieux : il termine la rencontre à 12 points, un meilleur total que son adversaire direct. Pour le rookie des Wizards, la pré-saison se passe merveilleusement bien.

C’était le sujet de notre nuit de mardi à mercredi : Bilal Coulibaly en forme, Brandon Miller en semi-flop. Et cette nuit, un affrontement des deux jeunots pour avoir une sorte de valeur étalon – à hauteur de l’intensité de la pré-saison, faut pas déconner non plus – entre les deux profils. Si Brandon Miller a proposé une partie légèrement meilleure que celle du milieu de semaine, cela n’a pas été spécialement plus reluisant que pour sa première. 9 points à 4/8 au tir, 6 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception. Sympathique mais, une nouvelle fois, trop timide pour impressionner à hauteur de ses compères du sommet de la Draft 2023 que sont Scoot Henderson et Victor Wembanyama.

12 points, 5 rebounds, 4 steals, and 2 blocks for Bilal Coulibaly. All the people talking about the competition last game well here he is against a real NBA team. pic.twitter.com/vullVPkV31

Pour Bilal Coulibaly, la rencontre s’est mieux déroulée. 12 points à 5/9 au tir, 5 rebonds et surtout 4 interceptions. On note aussi son 2/3 à 3-points, ça artille plutôt proprement quand le tir est ouvert. Toutefois, c’est bien évidemment ses capacités défensives qui sont à nouveau mises en avant : envergure, mobilité : ça paye à l’heure de mettre les attaquants dans la panade pour récupérer des balles. Alors oui, ce n’est pas encore de la NBA officialo-officielle, mais l’enthousiasme peut être grand chez les Wizards car ils ont mis le grappin sur l’un des meilleurs défenseurs de la cuvée – au moment où ces lignes sont écrites – qui a une marge de progression énorme. Si le dernier match opposait Washington à une équipe australienne de niveau moindre, Bilal confirme cette fois face à une autre équipe de NBA. De quoi faire taire les sceptiques tout en lui gonflant le capital confiance. Une opération gagnante qui nous invite à en vouloir perpétuellement plus.

Le prochain match de Coulibaly aura lieu jeudi prochain à 1h30, face aux Knicks.