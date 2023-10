“Highlight” de la nuit de mardi à mercredi, l’expulsion de Dillon Brooks n’a pas été un simple fait de jeu. La NBA s’est saisie du dossier et décidé de sanctionner le joueur des Rockets a hauteur de 25 000 dollars. De quoi poser les limites avant même le début de la saison, bien que cela puisse paraître particulièrement sévère.

Allez, ça passe à la caisse ! La NBA ne rigole pas avec les coups bas. La saison 2023-24 n’est pas encore commencée que la première amende tombe déjà. Et le payeur s’appelle Dillon Brooks. Auteur d’une faute flagrante 2 ce mardi, lorsqu’il a touché Daniel Theis au niveau des parties intimes, le joueur va donc envoyer un joli p’tit chèque à la NBA.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/zPGwrdVIXF

— NBA Communications (@NBAPR) October 12, 2023

La volonté de la Ligue est claire : dissuader quiconque de tenter le moindre mauvais coup pendant un match. En ciblant l’une des têtes les plus redoutées du coin en termes de vice, Adam Silver et son équipe veulent mettre la pression sur les joueurs. Le basket, c’est propre ou c’est vous qui payez. Vous voulez vous venger d’une action frustrante passée sous les radars des arbitres ? Il faudra attendre de marbrer votre oreiller au retour à la maison.

Ici, le point de vue est partagé. Certes, la faute est méritée et indiscutable. Pour autant, sans doute faudrait-il revoir les extraits concernant la notion de volonté sur l’action. Brooks semble pris dans son mouvement. Le doute reste permis tant le joueur est un maître du coup bas, mais c’est toujours autorisé de se poser la question alors ne nous privons pas. En tout cas, Draymond Green et autres vicieux de la balle orange sont clairement prévenus : le salaire risque d’être un chouilla moins sucré s’ils décident de jouer avec les nerfs de la NBA sur le sujet des fautes grossières.

