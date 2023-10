Preview des Los Angeles Clippers – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard et Paul George. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Clips !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

44 victoires, 38 défaites, 5e de la Conférence Ouest, éliminé au premier tour des Playoffs. Les saisons se suivent et se ressemblent à Los Angeles. De grosses ambitions pour démarrer l’année, une régulière… irrégulière, des blessures de Kawhi Leonard (qui revenait d’une saison blanche) et Paul George qui font dérailler le projet, et une élimination prématurée qui laisse beaucoup de regrets. Après avoir remporté le premier match de leur série face aux Suns, les Clippers sont finalement tombés 4-1, la faute en grande partie à une déchirure du ménisque pour Kawhi qui jouait comme s’il était en 2019. Les exploits de Norman Powell et Russell Westbrook, arrivé en cours d’année en provenance de… Los Angeles (Lakers), n’ont pas suffi sachant que George avait lui déjà rejoint l’infirmerie deux semaines avant la fin de la régulière.

Bref, la saison 2022-23 n’a toujours pas été la bonne pour ces Clippers qui cherchent désespérément à être à 100% pour pouvoir vraiment jouer le titre. Les nombreux mouvements réalisés au cours de la trade deadline de février (arrivées de Bones Hyland, Eric Gordon et Mason Plumlee contre Luke Kennard, Reggie Jackson et John Wall) étaient ambitieux, mais rendus inutiles par les blessures des deux stars. Ils ont au moins eu le mérite de combler quelques trous, ce qui explique en partie l’été assez calme qu’on a eu chez les Clippers.

Le marché de l’été

Ils partent : Eric Gordon, Jason Preston

Eric Gordon, Jason Preston Ils prolongent : Russell Westbrook, Mason Plumlee, Moussa Diabaté (two-way)

Russell Westbrook, Mason Plumlee, Moussa Diabaté (two-way) Ils arrivent : Kenyon Martin Jr., Kobe Brown, Josh Primo (two-way), Jordan Miller (two-way)

Si les rumeurs autour d’un transfert de James Harden sont toujours d’actualité, ça n’a pas beaucoup bougé dans la Cité des Anges. L’intersaison a plutôt été marquée par les prolongations de contrat de Russell Westbrook et Mason Plumlee, qui ont respectivement signé pour 7,8 millions (sur deux ans) et 5 millions de dollars (sur une saison). De bons petits deals pour deux vétérans qui ont bien apporté depuis leur arrivée en cours de saison dernière. Sachez que le Frenchie Moussa Diabaté reste également à Los Angeles à travers la signature d’un nouveau contrat two-way. Par contre, toujours pas de signature pour Kawhi Leonard et Paul George, tous les deux éligibles à une grosse extension.

Au niveau des mouvements, on peut noter le recrutement intéressant de Kenyon Martin Jr., impliqué dans le sign & trade de Dillon Brooks. Les Clippers ont également décidé de tenter le pari Josh Primo, signé via un contrat two-way après un an loin des terrains pour ses sombres histoires d’exhibitionnisme chez les Spurs. Kobe Brown et Jordan Miller ont eux été sélectionnés à la Draft, via le 30e et le 48e choix. L’arrière vétéran Eric Gordon n’a par contre pas été conservé, lui qui a été coupé pour des raisons financières avant de bouger chez les Suns.

Le roster 2023-24 des Clippers

Meneurs : Russell Westbrook , Bones Hyland, Josh Primo (two-way)

: , Bones Hyland, Josh Primo (two-way) Arrières : Norman Powell, Terance Mann, Brandon Boston Jr., Amir Coffey

: Norman Powell, Terance Mann, Brandon Boston Jr., Amir Coffey Ailiers : Kawhi Leonard , Paul George , Kobe Brown, Jordan Miller (two-way)

: , , Kobe Brown, Jordan Miller (two-way) Ailiers-forts : Marcus Morris , Nicolas Batum, Robert Covington, Kenyon Martin Jr.

: , Nicolas Batum, Robert Covington, Kenyon Martin Jr. Pivots : Ivica Zubac, Mason Plumlee, Moussa Diabaté (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Comme depuis de nombreuses années, l’effectif des Clippers reste l’un des plus profonds de la NBA, avec un cinq majeur très compétitif et une second unit comportant beaucoup d’options. On retrouve évidemment le duo Kawhi Leonard – Paul George en tête de gondole, entouré d’une armée de role players plutôt polyvalents sur les postes 2-3-4. Avec Norman Powell, Terance Mann, Nico Batum, Robert Covington, Kenyon Martin Jr. et Marcus Morris, Tyronn Lue a l’embarras du choix, mais ce sera à lui de justement faire les bons (choix) pour trouver le meilleur équilibre possible soir après soir. Sur l’axe 1-5, on retrouvera logiquement Russell Westbrook (avec Bones Hyland en back-up, ou Terance Mann qui peut jouer meneur) et Ivica Zubac (avec Mason Plumlee comme doublure) en tant que titulaires.

Globalement, l’effectif des Clippers est l’un des plus âgés et expérimentés de toute la NBA. C’est un effectif armé pour jouer le titre là tout de suite, même si ça manque un peu de gestion pure sur le backcourt. Pas un hasard si les Clippers ont été liés de près ou de loin avec plusieurs meneurs gestionnaires durant l’intersaison. On va voir si ce besoin sera comblé à l’avenir, à l’image du recrutement de Kenyon Martin Jr. qui va apporter de la jeunesse et cette dimension athlétique qui manquait à l’équipe l’an passé. Mais au final, comme toujours avec les Clips, c’est surtout l’état de santé de Kawhi et PG qui va déterminer leur saison, parce qu’au complet ça peut regarder n’importe qui dans les yeux.

Une petite vidéo en passant ?

Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook.

Quand Kawhi et PG sont en bonne santé, sur le parquet, sans load management, ils font partie des picks TTFL qu’on envisage tous les soirs ou presque. Les deux sont tellement solides et polyvalents des deux côtés du terrain qu’ils représentent des options très sérieuses, mais gare aux forfaits de dernière minute qui peuvent vous gâcher une journée entière. On le sait, la durabilité, ce n’est clairement pas leur fort alors prenez vos précautions. Quand Kawhi et/ou George ne jouent pas, ce qui arrivera forcément, il peut être intéressant de miser sur Russell Westbrook, toujours capable de noircir une feuille de stats comme au bon vieux temps. Vous pouvez aussi garder un œil sur Norman Powell, capable de gros cartons quand il reçoit plus de responsabilités offensives.

Infirmerie : le point sur les blessures

Les blessures ont encore brisé les espoirs des Clippers la saison dernière, espérons que cette année l’histoire sera enfin différente. Kawhi Leonard, victime d’une déchirure du ménisque en Playoffs (après une rupture d’un ligament croisé en 2021), est de retour sur pied pour faire du sale, tout comme Paul George qui avait été victime d’une entorse du genou en mars dernier. Resteront-ils loin de l’infirmerie ? Ça c’est une autre histoire. Marcus Morris, lui, doit faire avec un bobo à l’aine actuellement, bobo qui perturbe sa préparation. C’est le cas aussi pour Brandon Boston Jr., victime d’une contusion au genou lors du premier match de présaison. Touchés cet été, les jeunots Moussa Diabaté (côtes) et Kobe Brown (genou) ont par contre laissé leurs petits pépins physiques derrière eux. Enfin, on rappelle que la recrue Josh Primo est indisponible jusqu’en novembre, lui qui a été suspendu quatre matchs par la NBA pour exhibitionnisme.

Quels objectifs cette saison ?

L’objectif des Clippers depuis l’arrivée de Kawhi Leonard et Paul George en 2019 est clair : remporter le premier titre NBA dans l’histoire de l’autre franchise de Los Angeles. On le sait, jusqu’ici, les Clips n’ont pas réussi à traduire leurs grandes ambitions par de vrais résultats en Playoffs, eux qui ne possèdent qu’une Finale de Conférence au compteur à cause en grande partie des blessures de Kawhi et PG. C’est faible. Alors comme vous pouvez l’imaginer, l’urgence est de mise dans la Cité des Anges, d’autant plus que le duo Leonard – George a désormais bien dépassé la trentaine.

Mais pour espérer arriver au bout, les Clippers ne devront pas uniquement éviter les pépins physiques, ils devront aussi prendre la saison régulière plus sérieusement que par le passé. C’est l’un des objectifs affichés par le coach Tyronn Lue. Et ça tombe bien, la NBA vient de mettre en place de nouvelles règles pour contrer le load management. Les Clips ont souvent essayé de se ménager en vue des grandes échéances du printemps, une approche contre-productive pour une équipe qui a besoin de jouer ensemble plus souvent pour arriver dans de meilleures dispositions en Playoffs. Autrement dit, les Clippers doivent trouver un nouvel équilibre entre 1) trouver un bon rythme de croisière en régulière et 2) ne pas trop tirer sur la corde. En sont-ils néanmoins capables ?

Le pronostic du rédacteur

48 victoires – 34 défaites. Dans un monde idéal, sans blessures, les Clippers peuvent être la meilleure équipe de la Conférence Ouest et un candidat très crédible pour gagner le titre. Sauf qu’on ne vit pas dans un monde idéal et les blessures font malheureusement partie du jeu, surtout à Los Angeles. Alors forcément, il faut qu’on prenne cela en compte au moment de faire notre prono. On mise sur une saison à 48 victoires, un bilan pas ouf ouf mais qui devrait permettre à l’équipe de Tyronn Lue de terminer dans le Top 6 du Wild Wild West malgré certaines absences qui semblent inévitables. On verra ensuite ce que ça donne en Playoffs, en espérant que Kawhi Leonard et Paul George soient suffisamment en forme pour se donner une vraie chance d’aller loin.