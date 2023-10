Kawhi Leonard, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Clippers

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Los Angeles Clippers cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur l’équipe californienne au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Kawhi Leonard, qu’on espère en bonne santé cette année.

La preview complète des Los Angeles Clippers 2023-24

Encore une fois, Kawhi Leonard a terminé la saison précédente à l’infirmerie. Comme en 2021, comme en 2022. Un triste refrain quand on sait à quel point The Klaw reste l’un des meilleurs joueurs du monde quand les pépins physiques le laissent tranquille. Il l’a prouvé l’an passé, lui qui est très sérieusement monté en puissance au cours de la régulière après avoir connu une saison blanche. Kawhi est d’ailleurs tellement monté en puissance qu’il a donné la leçon aux Suns de Kevin Durant et Devin Booker lors des deux premiers matchs de Playoffs. Malheureusement, on connaît la suite.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que Kawhi est de retour à 100% de sa blessure au ménisque subie lors des Playoffs. C’est le coach des Clippers Tyronn Lue qui l’affirme, et on a envie de le croire. On a envie de le croire parce qu’on ne veut pas imaginer un scénario dans lequel le prime de Leonard est définitivement derrière nous. On parle peut-être du meilleur two-way player de la planète quand il est en bonne santé, d’un monstre du jeu capable de dominer les meilleurs sur la plus grande scène. Alors s’il vous plaît, chers dieux du basket, faites en sorte que Kawhi puisse réaliser une saison complète afin de rappeler à tout le monde quel joueur exceptionnel il est.