Vidéo : les highlights de Paul George en 2022-23

Avec l’absence longue durée de Kawhi Leonard, Paul George a une nouvelle fois été hautement responsabilisé au sein de l’attaque des Clippers. Et ce qui est plutôt pas mal avec lui, c’est qu’il sait se diversifier en termes de highlights, pour notre plus grand plaisir !

Parfois critiqué pour son manque d’implication offensive ou son adresse un peu incertaine, Paul George a une nouvelle fois sauvé les Clippers d’une potentielle saison catastrophique pour le projet. On connait la panoplie de l’ancienne star d’Indiana : du bon dribble efficace, le pull-up signature des superstars, du tir clutch en pagaille, et des gros posters sur quelques pivots ! Pas mal niveau spectacle pour un ailier qui n’est plus si jeune que ça.

Quand on voit à quel niveau de jeu est revenu Kawhi Leonard la saison dernière : on se dit qu’il y a toujours la place de faire quelque chose en Playoffs. Alors oui pour les highlights de Paul George à gogo lorsque le cyborg répare ses pièces détachées, mais on aimerait quand même bien voir la balance s’équilibrer avec le K la saison prochaine. En tout cas, on peut compter sur PG encore quelques années pour continuer de nous régaler de la sorte !