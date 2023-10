Salaires des Los Angeles Clippers – saison NBA 2023-24

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place aux Los Angeles Clippers.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2023-24 des Los Angeles Clippers

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $194,134,908 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, les Los Angeles Clippers ont la seconde plus grosse masse salariale de toute la NBA. On sait que Steve Ballmer n’a pas peur des grosses factures et ça tombe bien car une autre énorme est en chemin.

Beaucoup de zéro sur le chèque et de matchs manqués pour la paire Kawhi Leonard – Paul George. Les deux peuvent tester le marché l’été prochain et la direction ne semble pas pressée de les prolonger sur le long terme. Peut-être la fin d’un cycle dans un an à L.A..

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

Norman Powell

Ivica Zubac

Terance Mann

Amir Coffey

Kobe Brown

Il existe un monde où Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook n’activent pas leur player option et quittent L.A. Les fans des Clippers se retrouveraient alors avec Norman Powell en franchise player. Blague à part, le futur des stars des Clippers est un sujet qui revient de plus en plus sur la table.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Kawhi Leonard – Paul George : on met les deux leaders de L.A. dans la même case car ils ont tous les deux cette fâcheuse manie de finir à l’infirmerie à l’approche des Playoffs. Le projet débuté en 2019 s’essouffle un peu plus chaque saison et les deux bonhommes prennent de l’âge également (32 pour Kawhi, 33 pour Paul George). Steve Ballmer n’est pas connu pour sa patience illimitée, il s’agirait de passer un cap cette saison.

Nico Batum : au moment où la Free Agency a débuté, on partait du principe qu’il s’agissait de la dernière saison de Nicolas Batum. Il se pourrait finalement que l’ailier s’offre un peu de rab, au moins en club. Libre à lui de voir ce qu’il fera après 2024 (il sera libre de tout contrat) mais d’ici-là, il y a une grosse saison qui l’attend avec des objectifs élevés en club (jouer le titre) et en Equipe de France (les JO).