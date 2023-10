La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Los Angeles pour vous parler des Clippers !

#Les bons plans annoncés : Kawhi, Paulo… et Russell Westbrook ?

Avant toute chose trois nombres, utiles. 56, 52, 21. Soit le nombre de matchs disputés la saison passée sous le maillot des Clippers par Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook. Pour le dernier c’est évidemment car il est arrivé en cours de saison, mais pour les deux premiers l’info est synonyme – comme chaque saison – de problématique majeure pour la franchise rouge de Los Angeles. Difficile de compter sur Kawhi et Paulo, les deux sont aussi forts que potentiellement absents, parce qu’ils sont blessés ou pire, car les Clippers ont peur qu’ils se blessent. Le souci avec ces deux-là n’est donc pas de les vois sous-performer mais tout bonnement ne pas jouer, rendant le terme de carotte très compréhensible pour ceux qui vivront la mésaventure.

En cas de certitude de les voir jouer (bon chance) foncez, sinon on ne saurait que vous conseiller de tenter votre chance avec Russell Westbrook, jadis monstre statistique et capable de quelques étincelles ça et là. Pour le reste Norman Powell est une belle option de secours, tout comme Ivica Zubac si vraiment vous n’avez plus foi en la vie. Mais très clairement, peu de franchises proposent autant de choix premiums ou assimilés alors feu à volonté sur les Clippers, et restons groupés en cas de zéro.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Kawhi Leonard : 38 points

Paul George : 34,2 points

Russell Westbrook : 26,2 points