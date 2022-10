Une bonne saison en NBA, cela ne se passe pas que sur le terrain. Cela se passe aussi côté finances ! La gestion de la banque est fondamentale pour toute équipe de NBA, il est donc l’heure de se pencher sur les salaires des Los Angeles Clippers pour la saison 2022-23.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

LES SALAIRES 2022-23 DES LOS ANGELES CLIPPERS

RFA = AGENT LIBRE RESTREINT UFA = AGENT LIBRE NON-RESTREINT

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 150 267 000$ cette année

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 123 655 000$ cette année Avec 200,737,059 $ engagés contractuellement cette année, les Clippers ont explosé les compteurs et ne regardent même pas les sms d’Adam Silver appelant Steve Ballmer à baisser les tarots : « frérot il va falloir se calmer là ». Les Clippers ? Première équipe de la Ligue en terme de salaires versés aux joueurs sur la saison 2022-23.

Petit calcul rapide : combien font deux superstars signées au max + sept joueurs à plus de 10 millions dont deux à 16 millions la saison ? Une quantité astronomique d’argent, voilà la réponse. Kawhi Leonard et Paul George touchent chacun 42 millions cette année et il n’y a que six joueurs dans l’équipe payés en dessous des 10 millions de dollars. Steve Ballmer est un homme généreux et il a donc grassement payé tout ce petit groupe de basketteurs. Encore une fois, il ne faut pas avoir d’oursins dans les poches pour être compétitif dans cette Ligue, mais là on dirait bien que les oursins ont été remplacés par des distributeurs automatiques de billets verts.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2023-24 : 10

Paul George

Kawhi Leonard

Norman Powell

Marcus Morris

Luke Kennard

Robert Covington

Nicolas Batum

Ivica Zubac

Amir Coffey

Terance Mann

En voilà du beau monde pour continuer l’aventure encore au moins deux ans. L’équipe des Clippers qu’ont connait bien maintenant, celle qui possède encore peu d’expérience collective, mais qui s’est construit une identité de bagarreuse même lorsqu’elle devait composer sans ses deux super héros. Les nouveaux arrivés (en février dernier) Powell et Covington sont parfaitement bien intégrés à l’ADN Clippers et les soldats Morris, Zubac, Kennard, Coffey et Batman sont là pour entourer les eux superstars George et Leonard. Terance Mann sera là aussi pour quelques années dans ce projet Clippers, lui qui l’avait incarné lors des Playoffs 2021 en se glissant naturellement dans le costume de LA surprise californienne.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

John Wall

Le meneur à la vitesse lumière semble avoir trouvé un nouveau départ à Los Angeles et d’après ce qu’on a vu cet été, il a l’air en forme et motivé comme jamais. Après deux années de galère à Houston, dont une sans avoir joué le moindre match, Jean Mur est, on l’espère, enfin de retour parmi nous et prêt à reprendre sa place en NBA. Signé pour deux ans et 13 millions de dollars, il n’a en revanche pas de garantie sur la deuxième année puisque ce sont les Clippers qui ont une team option. Ce sera en tout cas intéressant de voir ce que donne son retour sur les parquets, mais à priori pour ce prix là les Clippers ne devraient pas trop faire d’histoire et continuer l’aventure avec l’un des meilleurs meneurs de la dernière décennie.

Reggie Jackson

L’ancien joueur des Pistons et d’OKC a vécu l’une des plus belles histoires de ces dernières années en NBA. En galère à Detroit depuis un bon moment, le meneur de jeu était arrivé aux Clippers après un buyout et on le voyait très mal rebondir alors qu’il n’avait jamais vraiment réussi à devenir un très bon et solide joueur d’une équipe qui gagne. Mais c’est bien aux Clippers qu’il s’est complètement relancé et Mr Jackson a passé toute la saison dernière à faire du sale, finissant à 16,8 points et 4,8 passes de moyenne. Si vous voulez savoir comment relancer une carrière et surprendre tout le monde, demandez à Reggie, qui sera free agent et donc libre de tout mouvement à la fin de la saison, et on imagine que les Clippers vont vouloir le garder à tout prix. Ou justement pas à un très gros prix étant donné les salaires qu’il va falloir verser aux deux ogres dans les années à venir. De nombreuses équipes vont sans doute vouloir se procurer ses services et il va falloir mettre le prix.

Kawhi Leonard

Attention, on sort complètement du cadre financier : simple envie d’exprimer à quel point on a hâte et envie de revoir ce joueur si fort évoluer en NBA après un an complet sans basket professionnel. Beaucoup ont du oublier à quel point Kawhi était robotique certes mais dominant dans la Ligue, nous les premiers. Bien envie de me prendre une claque quand on se rendra compte qu’il tourne discrètement à 27 points à 52% au tir. Quel OVNI ce mec, quand même.