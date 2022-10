Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Los Angeles Clippers !

#Les bons plans annoncés

Enfin, on y est, ils sont de retours : Paul George et Kawhi Leonard vont retrouver les parquets, et ensemble s’il vous plait. Le premier avait joué quelques matchs en fin de saison dernière, le deuxième n’a pas mis les pieds dans ses sneakers depuis juin 2021 et une série de Playoffs contre Utah, et les deux sont des bons plans (presque) assurés, ça ne vous étonnera pas. Un autre larron fait également son retour en NBA : John Wall, qui avait joué son dernier match en avril 2021. Difficile de dire s’il sera vraiment un bon plan tant les blessures l’ont gêné ces dernières années et tant son rôle ne sera pas celui qu’il a connu durant les années folles à Washington, mais ce n’est toutefois pas à exclure. Norman Powell aura aussi un coup à jouer même s’il devrait passer moins de minutes sur le parquet cette saison du fait du retour des patrons.

#Les carottes redoutées

Là, il y a des clients. En fait, presque tout le monde peut être un carotteur dans cette équipe, tant l’incertitude pèse sur la franchise. John Wall, Paul George et Kawhi Leonard vont-ils réussir à retrouver leur niveau ? Ceux qui ont performé en leur absence vont-ils accepter de se mettre en retrait cette saison, à voir leur temps de jeu réduit ? En tout cas, il y en a certains à qui on ne fait pas du tout confiance. Et ça commence par Reggie Jackson, irrégulier au possible que ce soit en terme de points, de passes ou de rebonds. Il suffit de tomber sur le mauvais soir et hop, un bon vieux 13 des familles qui donne envie de quitter la TTFL. Marcus Morris aussi peut sortir des douceurs à 31 points, et lâcher un petit 4 points à 1/7 au tir le lendemain, et le conseil que l’on donnera en tout cas pour miser sur les Los Angeles Clippers : attendre que la saison soit vraiment lancée, repérer qui sort vraiment du lot et qui n’est plus au niveau.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée