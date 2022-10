30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Los Angeles pour décortiquer les Clippers !

Dans exactement huit dodos la hype sera clairement montée d’un cran car le frigo sera plein et les yeux remplis d’étoiles. On parle bien entendu de la reprise de la saison, et si ce sont les Lakers qui seront à l’affiche du double header de l’opening face aux Warriors, à Los Angeles ce sont bien les Clippers qui partent avec les faveurs des pronostics cette saison. Kawhi Leonard est là et il semble en forme, Paul George est là et il semble en forme, John Wall est là et il semble en forme, et tout autour de ce trio (en est-il vraiment un ?) un supporting cast quasiment idéal pour un coach. Reggie Jackson, Luke Kennard, Norman Powell ou Terance Mann sur les lignes arrières, Nicolas Batum, Marcus Morris ou Robert Covington pour shooter, défendre et/ou se castagner, Ivica Zubac pour zoubatcher, et sur le banc un Tyronn Lue qui doit bien se frotter les mains et espérer que tout ce petit monde reste en bonne santé, car c’est bien là la composante la plus importante de la saison à venir des Voiliers. Au complet ça semble très très très fort, mais le seront-ils sur la durée ? En voilà une bien belle question à laquelle on ne répond pas du tout dans cette preview, mais ce n’est pas une raison pour ne pas la regarder.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Clippers de Los Angeles. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !