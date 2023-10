82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Los Angeles Clippers pour la saison NBA 2023-24 !

#1 : Les Clippers au complet, favoris pour le titre ?

Quand même ! Écarter les Clippers de Kawhi et PG du titre NBA ? Cette affirmation paraissait complètement dingue il y a de ça quelques mois. Rappelons nous qu’il y a un an tout pile, beaucoup d’observateurs voyaient les Clippers favoris de l’Ouest. Sauf que le temps passe vite en NBA… Entre l’expérience de certaines équipes qui engagent de vraies dynamiques et les autres cadors qui se renforcent pendant l’été, difficile de dire que les Clippers sont “LES” favoris pour le titre, même au complet…

Pour ce qui du statut de contender ? Il y a de quoi sérieusement discuter avec cette profondeur d’effectif. Si Kawhi est en forme, qui sait le niveau que pourrait atteindre cette équipe. Mais il faut bien avouer que c’est un peu juste pour les Clippers pour prétendre être favori cette année. Comment donner une plus-value à ce roster par rapport à celui de Denver par exemple, qui a déjà créer une synergie collective qui fonctionne. Il faudar donc jouer des matchs “tous ensemble” pour commencer à rentrer dans cette discussion.

#2 : L’année de la dernière chance pour le projet Kawhi PG ?

Ça va faire combien maintenant ? 4 ans que Kawhi et PG sont ensemble à Los Angeles ? Trois campagnes de Playoffs et aucune finale de Conférence… Le bilan commence à peser pour les Clippers. Certes Steve Ballmer n’est pas radin pour donner toutes les cartes en main au management, mais l’impatience peut rapidement arriver en NBA lorsque les échecs s’enchaînent. Alors qu’est-ce qu’on fait si les Clippers sont encore timides durant cette saison régulière ? Une chose est sûre, c’est que ça se joue en Playoffs pour ce calibre d’équipe. Mais comme on le dit souvent, le mode Playoffs n’existe que très rarement : une bonne dynamique reste indispensable pour jouer au plus haut niveau.

Pour ce qui est du duo de superstar, difficile de leur jeter la pierre à pleine puissance pour les échecs répétés en Playoffs (sauf pour le choke de 2020, bien entendu). On le sait tous, la bête noire des Clippers est l’infirmerie… Kawhi Leonard loupe une trentaine de matchs par saison, et Paul George n’est pas vraiment mieux en la matière. Comment engranger une dynamique avec un duo qui ne joue pas ensemble ? Bah on ne peut pas tout simplement. Alors attention en Californie car un nouvel échec en Playoffs pourrait bien détruire le duo.

#3 : Russell Westbrook peut-il encore être un top meneur NBA ?

Beaucoup détestent le joueur, à juste titre, et beaucoup adorent le joueur, à juste titre. Russell Westbrook est peut-être le joueur le plus clivant de la ligue à l’heure actuelle. Après un début de saison cauchemardesque à Los Angeles, RussWest s’est fait transférer pour finalement atterrir à… Los Angeles, mais chez les voisins des Angelinos. L’association avec LeBron James n’était tout simplement pas possible : les deux joueurs avaient besoin du ballon dans les mains pour être impactant positivement, et Russell Westbrook avait du mal à accepter un statut de remplaçant pour dispatcher la gonfle avec le King.

Alors non RW n’est sûrement plus un top meneur NBA : l’âge fait qu’il n’est plus aussi explosif qu’avant, ce qui donne plus d’importance à son adresse extérieure. Et autant dire que ce n’est pas l’exercice préféré de l’ancien MVP… Avec un horrible 31% à 3-points, Westbrook n’a plus cette efficacité offensive qu’il pouvait avoir les années passées. Par contre, un rôle de meneur d’impact semble lui tendre les bras aux Clippers. Complémentaire à Kawhi et PG, RussWest a encore quelques belles années devant lui.

#4 : Peut-on pérenniser un projet sans jeunes ?

Généralement, les équipes qui veulent gravir les dernières marches pour rentrer dans la cour des grands montent un trade un peu risqué pour viser le titre. Et bien souvent, les grosses écuries n’hésitent pas à lâcher leurs picks de draft pour séduire les équipes qui veulent reconstruire. C’est tout le pari pour être parmi les favoris : hypothéquer son avenir pour aller chercher la bague. C’est ce qu’on (re)fait les Bucks récemment avec le transfert de Damian Lillard. Alors peut-on considérer que le projet est pérennisé s’il y a la bague au bout ? Certainement.

Maintenant pour le cas des Clippers, c’est un peu plus compliqué en vue des performances en Playoffs… Et au bout d’un moment, on est en droit de se demander si l’hypothèque ne fonce pas droit dans le mur. C’est là qu’on commence à compter les jeunots dans l’équipe et les picks de draft. Autant dire que les Clippers ne sont pas à l’abri de connaitre une sombre période lorsqu’on voit le peu de jeunes qu’il y a dans l’effectif. De quoi commencer à claquer des genoux pour les fans de la franchise ?

#5 : Les Clippers, un éternel recommencement ?

Plus le temps passe, et plus la preview des Clippers devient redondante. Ah si seulement ils étaient au complet ! Si jamais les Clipps enclenchent une dynamique, ça peut aller chercher le top de l’Ouest ! Des “si” en permanence, qui se réitèrent d’année en année. Alors est-ce que Los Angeles va enfin renverser la prophétie ? Est-ce qu’on aura enfin une saison de 70 matchs pour Paul George et Kawhi Leonard ? Difficile à dire, et difficile d’y croire, mais le temps presse en Californie. Steve Ballmer a dépensé sans compter et aimerait toucher son retour sur investissement.

Là où on peut trouver une once d’optimisme, c’est la dynamique de fin d’année durant les Playoffs. Certes les Clipps se sont fait fumer par les Suns au premier tour, mais le niveau de jeu affiché par Kawhi Leonard a bien prouvé que ce groupe pouvait rivaliser avec les plus grands s’il était en forme sur le champ de bataille. Beaucoup de choses restent à faire pour rassurer le management, les fans, et le projet. À commencer par une bonne série de victoires en novembre avec un groupe au complet. Ensuite on aura une idée plus claire de la valeur de ce groupe.