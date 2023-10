La saison NBA 2023-24 reprendra le 24 octobre et d’ici-là, c’est la tradition, TrashTalk vous propose un tour d’horizon complet des 30 franchises qui composent la Grande Ligue. Au cœur de ce calendrier très complet des 30 Previews en 30 Jours ? 10 bonnes raisons de suivre chacune des trente franchises NBA. Aujourd’hui les Los Angeles Clippers, qui ont une infirmerie à désengorger pour qu’on puisse voir leur vrai niveau.

#1 : Les 4 matchs contre les Lakers

Chaque début de saison depuis maintenant quelques années, on entoure en rouge les derbys californiens entre les Clippers et les Lakers. De quoi transformer le Staples Center en une véritable arène avec deux fanbases bien distinctes. Attention néanmoins, car on commence aussi à être habitué à ces matchs où les infirmeries sont pleines à craquer. Il faut dire qu’avec Kawhi Leonard, Anthony Davis, LeBron James, et Paul George, il y a de quoi s’accoutumer aux blessures. En tout cas Anthony Davis veut jouer… 82 matchs cette saison donc on garde un peu d’espoir pour voir tout le monde aux rendez-vous !

#2 : La gestion du load management avec PG et Kawhi

En parlant d’infirmerie, en voilà une équipe qui risque d’être concernée par cette nouvelle règle mise en place par Adam Silver sur la disponibilité des stars. Une règle qui n’a apparemment pas affolé plus que ça Kawhi Leonard qui a affirmé qu’aucun règlement ne l’aidera à jouer plus de matchs. Le message est clair pour le cyborg. Côté PG, on reste habitué à le voir gérer les affaires lorsque Kawhi soigne ses bobos. Don s’il y a bien une équipe pour suivre l’évolution de cette nouvelle règle en NBA, c’est bien les Los Angeles Clippers.

#3 : La dernière saison NBA de Nico Batum

On le sait, la fin approche pour notre Batman national. Après une Coupe du Monde à oublier pour les Bleus, Nico a un peu dévoilé le reste de sa carrière en annonçant la fin de son aventure avec le maillot national après les JO de Paris, et une probable dernière saison NBA. Pourtant il a encore de quoi largement contribuer au sein de ce roster des Clippers. Après quelques saisons avec les absences répétées de Kawhi et PG, Nicolas Batum a bien dépanné à l’aile en amenant de la défense et de l’adresse extérieure. Allez Nico, on veut une fin de carrière en beauté !

#4 : Le match annuel à 30/27 d’Ivica Zubac

Chaque année, souvent un soir de décembre où la hype commence à baisser, le gros Zubac décide de s’énerver le temps d’un match. On ne sait jamais trop ce qu’il a regardé la veille : highlights de Wilt Chamberlain, de Moses Malone, d’Hassan Whiteside ? Ce qui est sûr c’est qu’Ivica va se pointer cette saison en mode TTFL pour battre quelques records. L’année dernière ? C’était le 27 novembre face aux Pacers :

#5 : Le dernier match des Clippers au Staples Center

Eh oui, on est normalement sur la dernière année de cohabitation entre les Clippers et les Lakers. Le dernier match des Clippers au Staples Center sera donc un match de la saison NBA 2023-24. Après, pour le mois exact, on sait jamais vraiment avec les Clippers : mois d’avril (non, quand même pas hien), mois de mai (le classique), mois de juin (on leur souhaite) ? En tout cas, on sera sur une vraie page d’histoire tournée pour la franchise californienne : des adieux à ne pas manquer !

#6 : Marcus Morris qui dégomme Nikola Jokic en scred

Qui se souvient de cette charge de mammouth de Nikola Jokic dans le dos de Markieff Morris ? L’agitateur Morris vient faire une faute intentionnelle un peu trop intentionnelle sur lui. Résultat ? Le gros Jokic n’apprécie pas le geste et le propulse au sol, épaule en avant, dans le dos. Il y a bien évidemment un passif à cette action, mais le geste reste impardonnable. Markieff a d’ailleurs été blessé plusieurs mois à cause de cet attentat accrochage. De quoi imaginer une vengeance de son frère Marcus cette saison, à la bonne sauce Morris.

#7 : Moussa Diabaté qui montre le bout de son nez

Cocorico ! Est-ce que ce ne serait pas l’année de Moussa Diabaté ? Avec une petite vingtaine de matchs officiels l’année dernière pour un temps de jeu assez misérable, le two-way des Clippers a une carte à jouer dans cette rotation. La concurrence sur les postes 4 et 5 n’est pas si dingue que ça en plus, et il y a de quoi fumer un ou deux gars pour montrer à quel point le Français a la dalle. Allez, on veut voir son hustle sur un plus gros temps de jeu !

#8 : Norman Powell en sortie de banc

Dans la catégorie des joueurs de banc qui nous font kiffer, Norman Powell est sans doute très bien classé. Arrivé de Portland à la trade deadline 2022, l’ailier des Clippers est un atout majeur dans ce roster souvent enclin aux blessures. Comme depuis quelques année, Powell a rendu une copie parfaite pour un joueur de banc en 2023 : efficacité au tir hors normes, de l’agressivité vers le cercle, et de la disponibilité constante en attaque. Le genre de joueur que toutes les grosses écuries veulent dans leur effectif.

#9 : Bones Hyland et KJ Martin en mode NBA Jam

De quoi ? Il y n’y a pas de Gérard dans les équipes compétitives ? Détrompez-vous car les Clippers en possèdent deux qui peuvent potentiellement faire cliquer tard le soir (ou tôt le matin, comme vous voulez). De la folie pure avec du scoring à la mène ? Bones Hyland est présent pour pour vous réveiller le Staples Center. Des agressions de cercle avec des coupes sans ballon bien senties ? KJ Martin est présent pour laisser des traces dans les top 10 de la nuit. De quoi dynamiter un peu cette équipe de vieux briscards qui squattent l’infirmerie.

#10 : Steve Ballmer en transe

En voilà un proprio investi pour sa franchise ! Quel joueur ne rêverait pas d’avoir Steve Ballmer comme grand patron ? Du pognon dépensé à gogo, des feux verts envoyés dans tous les sens au management, et une âme de fan qui gueule en courtside à tous les matchs. Autant dire que le proprio des Clippers n’est pas frileux de mettre de l’argent sur la table pour redorer le blason des Clippers. C’est d’ailleurs lui qui est à l’origine de ce nouveau stade des Clippers qui verra le jour en 2024. Si les Clipps se distinguent peu à peu des Lakers en Californie, c’est sûrement en grande partie grâce à Ballmer.