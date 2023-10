La saison 2023-24 des Los Angeles Clippers… dans un monde idéal

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Clippers de Los Angeles !

Kawhi Leonard et Paul George enchaînent enfin !

On n’avait pas vu ça depuis quatre ans, et ce doux rêve qu’était celui de Steve Ballmer au moment de la signature des deux joueurs en 2019 devient réalité. Kawhi Leonard et Paul George sont enfin en forme et enchaînent les matchs. Mieux encore, ils disputent même les back-to-back et (re)commencent à semer la terreur chez les adversaires. 76 et 78 matchs disputés chacun, à part de courtes absences ici et là, rien à signaler côté physique pour les deux monstres qui tiennent, à l’aube des Playoffs. Côté performances, ça aligne les paniers en attaque et ça cadenasse les joueurs adverses en défense. Les Voiliers peuvent enfin profiter au maximum de leurs deux two-way players, qui sont probablement les deux meilleurs de la ligue quand ils sont en forme et ça tombe bien, ils le sont enfin !

Russell Westbrook toujours aussi irrésistible

On avait quitté Russell Westbrook sur une très belle fin de saison individuelle et collective chez les Clippers. Son explosivité étant toujours présente et ses choix semblaient plus réfléchis sur le parquet. Et vous savez quoi ? Le Brodie entend bien poursuivre sur cette lancée en se mettant au service des deux (autres) stars de l’équipe The Klaw et PG13. Russ est conscient de son potentiel et aligne toujours des statistiques de maboul, mais sait garder son égo de côté, n’en fait plus trop, et s’impose comme leur parfait complément à la mène, avec un prix défiant toute concurrence qui plus est. Vive les prix discount mais surtout vive cette métamorphose qui se poursuit avec brio pour Donatello, qui est une parfaite troisième option dans cet effectif désormais taillé et assez en forme pour lever le trophée Larry O’Brien en juin prochain. Le collectif est sublimé par votre Tortue Ninja préférée, et chacun se met au diapason, de Norman Powell à Terance Mann en passant par KJ Martin et notre Nico Batum national, revanchard après un Mondial chié dans les grandes largeurs avec les Bleus.

Vers les Finales et au-delà ?

Pendant longtemps, les Clippers ont été la risée de la Conférence Ouest voire de la ligue entière à cause de ses éliminations incessantes aux portes des finales de conférence. En 2015 et 2020, ils ont même mené 3-1 avant de perdre 4-3 et de se retrouver fanny. En 2021, le mauvais sort est enfin conjuré, les Clippers sont dans le dernier carré, mais perdent contre les Suns. Ce plafond de verre ayant enfin été dégommé, les Voiliers, plus solidaires et mieux armés que jamais, réitèrent la performance et retrouvent les Lakers aux portes des Finales NBA. Le moment parfait pour prouver que pour l’heure il y a toujours deux franchises à Los Angeles, et les Clippers envoient leurs colocataires dans le ravin, 4-2, et accèdent aux premières Finales NBA de leur histoire. En face, les Bucks de Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, ce dernier croisant la route de Kawhi en Playoffs pour la première fois depuis 2019 et… l’élimination des Daims en finale de conférence. Kawhi a à cœur de réitérer, Westbrook envoie Lillard en prison, Paul George s’occupe du reste et les Clippers ne sont plus des losers, ils raflent la mise pour la première fois de leur histoire. Les vannes sur leur palmarès deviennent obsolète, Bones Hyland, Robert Covington et KJ Martin sont les stars de la parade sur Hollywood Boulevard.

Ce serait tout de même top que les Clippers parviennent enfin à se défaire de cette étiquette de perdant ultime en NBA. Pour l’instant on rigole encore bien, mais si ce scénario venait à devenir réalité, il faudrait forcément revoir son jugement sur la franchise de Steve Ballmer. On leur souhaite bien du courage en tout cas.