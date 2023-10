La saison 2023-24 des Los Angeles Clippers… dans leur pire cauchemar

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Clippers de Los Angeles !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Los Angeles Clippers… dans un monde idéal

Kawhi Leonard et Paul George sont portés disparus

On prend les mêmes et on recommence chez les Voiliers, Kawhi Leonard et Paul George sont trop occupés à jouer à la pelote basque et à la Bonne Paye et continuent de louper des matchs par tonneaux. Seulement 28 matchs pour Kawhi et 39 pour Paul George qui ont été blessés et mis au repos fréquemment par Tyronn Lue, qui n’a donc pas appliqué ce qu’il a dit en début de saison. Sans les deux stars de l’équipe, payées plus de 350 millions de dollars sur la durée de leur contrat pour… ne pratiquement pas jouer, ce sont tous les role players des Clippers qui valdinguent, chaque joueur n’arrivant pas à embrasser le rôle qui est le sien, le costard étant souvent trop grand pour eux. Le collectif est à la peine, des tensions naissent en interne du fait de ces mises au repos intempestives et les premières mises à l’écart fusent déjà, ce qui ravive les différentes rumeurs de transferts.

Russell Westbrook déraille à nouveau

On a connu un Russell Westbrook bien plus juste depuis son arrivée aux Clippers, malheureusement, on va retrouver le Russell Westbrook complètement fou que l’on a pu voir parfois aux Wizards, Rockets ou encore Jazz Lakers. Le Brodie, pensant être le nouveau shérif de Los Angeles, va à nouveau vouloir trop en faire et prendre le jeu à son compte. Mais cela va surtout se solder par un pourcentage aux tirs de 38,3% dont 29,1% depuis Beverly Hills, et s’il va garnir la feuille de stats, ce sera souvent dans la défaite. Les détracteurs de Donatello vont s’en donner à coeur joie et les réseaux sociaux vont être inondés de punchlines le concernant. Son contrat à environ 4 millions de dollars va limite devenir trop cher pour la franchise, qui a pourtant The Klaw et PG13 dans son roster.

La lose dans la peau, encore et toujours

C’est officiel, les Clippers ne sont plus les Clippers, ou plutôt, ils sont redevenus les Clippers. Cette franchise qui ne sait pas gagner et qui a la défaite dans le sang. Ce sont nos confrères de la FFL qui doivent jubiler en voyant cette nouvelle déconvenue. Les Voiliers ne parviennent pas à se qualifier pour les Playoffs après s’être fait exploser au play-in à deux reprises, toujours sans Leonard et George évidemment, comme ça, on garde une autre similitude avec la saison passée. Pour se reconstruire via la Draft, on repassera, parce que le prochain choix au premier tour détenu par la franchise de Steve Ballmer est prévu en… 2027, étant donné que les trois suivant ont été envoyés à OKC pour permettre à… Paul George de venir. Pendant ce temps-là, Shai Gilgeous Alexander se fait couler un bon bain chaud, et sourit devant le classement de son ancienne équipe, qui a préféré le bazarder.