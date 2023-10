Arrivés en grandes pompes en 2019 en incarnant l’espoir d’un futur plus brillant chez les futurs anciens colocataires des Lakers, Kawhi Leonard et Paul George n’ont toujours pas réussi à amener les Clippers au sommet. Pire encore, ils ne sont jamais parvenus à enchaîner les matchs, la faute à des blessures incessantes et à du load management intempestif. Peut-on encore croire à ce tandem très sexy sur le papier mais très incertain dans les faits ?

L’été 2019 est censé marquer le retour au premier plan des Clippers. La franchise attire Kawhi Leonard, désireux de retrouver sa ville natale après une saison passée au Canada, chez les Raptors, à l’issue de laquelle il a été sacré Champion NBA et MVP des Finales. Puis Paul George – qui voulait également rejoindre les Voiliers – dans un trade avec le Thunder qui a notamment convoyé Shai Gilgeous-Alexander à Oklahoma City. Les ambitions étaient grandes, mais rétrospectivement la réalisation laisse malheureusement à désirer…

Il peut sembler paradoxal de parler de tout ça, car c’est avec The Klaw et PG13 dans leurs rangs que les Voiliers ont réalisé la meilleure performance de leur histoire en Playoffs, atteignant en 2021 les finales de conférence, mettant fin à des années de railleries et de punchlines sur le sujet. Toutefois, cette performance, soldée par une défaite face aux Suns, futurs perdants en Finales NBA, est l’arbre qui cache la forêt d’un paysage bien morose chez les Clippers. Eliminés par les Nuggets en demi-finales de conférence en 2020 dans la bulle d’Orlando alors qu’ils menaient 3-1, c’est alors la deuxième fois que ça leur arrive à ce stade de la compétition après la désillusion de 2015 face aux Rockets. Cette nouvelle déconvenue coûte sa place sur le banc des Clippers à Doc Rivers, qui est remplacé dans la foulée par Tyronn Lue. Sauf qu’à part cette éclaircie en 2021, le ciel reste bien gris à Los Angeles. Ils sont éliminés au play-in tournament en 2022 et au premier tour en 2023.

Le sujet qui revient à chaque fois sur la table et qui fâche concernant ces échecs ? Les absences répétées de Kawhi Leonard et Paul George tout au long de la saison. Depuis leurs arrivées, ils ont respectivement joué 57 et 48 matchs en 2019-20, 52 et 54 matchs en 2020-21, 0 et 31 matchs en 2021-22, puis 52 et 56 matchs en 2022-23. Kawhi en est déjà à la deuxième saison blanche de sa carrière, et George n’est plus jamais parvenu à enchaîner les matchs. Embêtant pour des joueurs qui ont des contrats de quatre ans, respectivement à hauteur de 176 et 190 millions de dollars. La liste des blessures de chacun est bien trop longue à lister ici, car il s’agit d’un article sur internet et pas d’une demi-page dans un journal, mais globalement, ce sont les genoux des deux protagonistes qui ont sacrément morflé ces dernières années, en plus du COVID-19 plus récemment. Et on ne compte plus les jours de repos octroyés par les décideurs des Clippers, pour économiser les deux stars et les voir arriver frais comme des gardons en Playoffs. Sauf que cette tactique est toujours restée vaine, Kawhi et Paul étant blessés au moment des Playoffs.

Compliqué aussi pour les autres joueurs de rester au top et de se sentir impliqués quand les deux stars ne sont pas au rendez-vous. Certes, ils sont annoncés à 100% pour le début du training camp, mais à l’instar de Ben Simmons qui ne s’est jamais senti aussi bien, on a entendu cette même rengaine à chaque début de saison depuis 4 ans. Malgré les recrues, malgré les ajustements, malgré les ambitions, malgré les moyens fournis par Steve Ballmer, malgré Russell Westbrook (sic), les Clippers restent les Clippers et ne parviennent pas à décoller, et il est légitime de se demander si cette alliance a un avenir dans la cité des anges. En tout cas, Steve Ballmer veut conserver ses deux monstres, mais n’a pas vraiment le choix non plus, étant donné que les deux contrats courent jusqu’en 2025, qu’ils ont des player options et que personne ne veut de joueurs présents uniquement par intermittence à un tel prix.

Tyronn Lue a d’ores et déjà annoncé qu’il allait aborder la saison différemment et solliciter au maximum les deux têtes de gondole des Clippers pour arriver dans la meilleure position possible au moment de Playoffs. Au vu des échecs répétés de ces dernières années, le coach est bien conscient que quelque chose doit changer chez les Voiliers pour espérer mieux, et ça passe par une plus grande implication de ses deux stars afin que tous les autres joueurs se mettent au diapason et n’aient pas à occuper un rôle plus grand que ce qui leur est octroyé de base. On a envie d’y croire, les déclarations vont dans ce sens et l’effectif au complet est taillé pour soulever le trophée Larry O’Brien, mais il va falloir joindre les actes à la parole pour que les Clippers soient vraiment pris au sérieux dans la course au titre. Car pendant ce temps, les Raptors soignent leur reconstruction avec Pascal Siakam toujours en poste et Scottie Barnes prêt à prendre la relève, et le Thunder commence à bâtir un vrai effectif, autour de… Shai Gilgeous-Alexander, qui a fait des appels de phares à Paul George en 2019, et qui pourrait bien être un vrai poil à gratter à l’Ouest. Les Clippers veulent (et doivent) à tout prix faire mieux.