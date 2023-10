Arrivé aux Clippers en 2019 en compagnie de Kawhi Leonard, Paul George a connu des hauts et des bas à Los Angeles, sans atteindre pour l’instant l’objectif ultime qui est de remporter le titre NBA. La saison 2023-24 peut-elle être la bonne pour PG ? En tout cas, il a bien l’intention de profiter de la campagne à venir pour fermer quelques bouches.

La dernière fois qu’on a vu Paul George sur un parquet de basket, c’était le 21 mars 2023. Il était allongé au sol, dans la raquette des Clippers, suite à un mauvais contact avec le joueur du Thunder Lu Dort. Verdict : entorse du genou, direction l’infirmerie pour plusieurs semaines, et une nouvelle saison de perdue dans sa quête du titre avec les Clippers.

Pour Paul George comme pour tout le monde, les années passent. Et vite. L’ailier All-Star a aujourd’hui 33 piges et n’a toujours pas participé à la moindre Finale NBA en 13 ans de carrière. Pourtant, quand il a débarqué à Los Angeles en 2019 aux côtés de Kawhi Leonard, aller en Finale représentait presque l’objectif minimum pour une équipe de Los Angeles aussi talentueuse qu’ambitieuse. Au lieu de ça, on a d’abord eu un immense choke dans la bulle de Mickey, où “Playoffs P” s’est transformé en “Pandemic P”, “Wayoff P”, ou “PG 13%” (au choix). Paul George s’est rattrapé l’année suivante en portant les Clippers en Finale de Conférence Ouest sans Kawhi (blessé), mais a manqué les deux prochaines campagnes de Playoffs. En 2022 : Los Angeles est sorti au play-in tournament. En 2023 : PG était à l’infirmerie.

C’est ainsi que Paulo se retrouve aujourd’hui à une étape de sa carrière où il veut prouver des choses. Prouver qu’il reste un joueur élite. Prouver qu’il peut toujours être le pilier d’une équipe qui joue le titre. Tout ça pour fermer la bouche de ceux qui aiment douter de lui.

“Que ce soit à cause des blessures, le fait de ne pas avoir remporté le titre, une mauvaise expérience en Playoffs, certaines personnes pensent que je ne suis plus capable d’être une première ou seconde option, de marquer 25 ou 30 points, d’être l’un des meilleurs défenseurs sur le terrain. Pour une raison ou pour une autre, il y a toutes ces questions qui m’entourent. Cela me laisse toujours perplexe, et je me demande ‘Pourquoi ? Pourquoi ?’. Il y a des gars qui parlent qui n’ont rien gagné de plus que moi (coucou Devin Booker, ndlr.). J’entends tout ça, et on en est arrivé à un point où vous avez réveillé la bête (qui est en moi).” – Paul George

Pas étranger aux critiques, Paul George pense que son côté “nice guy”, qui préfère laisser son jeu parler pour lui plutôt que de trashtalker ses adversaires en flexant les muscles, fait de lui une cible facile dès qu’il ne répond pas aux attentes. Parmi les perceptions et les narratives qui l’entourent depuis plusieurs années, il y a celle disant qu’il n’est pas un tueur, qu’il est incapable d’évoluer à son meilleur niveau en Playoffs. L’épisode de la bulle en 2020 a fait beaucoup de mal à la réputation de Paul George à travers la Ligue, et on sait que c’est difficile de la changer sans gagner le titre NBA. C’est pour cela que son seul objectif de carrière aujourd’hui est d’offrir le premier Larry O’Brien Trophy aux Clippers.

Mais pour espérer arriver au sommet, Paul George sait qu’il doit évoluer à son tout meilleur niveau, celui qui fait de lui l’un des meilleurs two-way players de la NBA soir après soir.

Les skills, il les possède toujours. Mais PG-13 veut surtout retrouver cette mentalité qu’il avait lors de ses jeunes années dans la Ligue, quand il était une star montante chez les Indiana Pacers. On se rappelle de ses duels XXL contre LeBron James. On se rappelle de ce poster dunk légendaire sur Chris Andersen en Playoffs. On se rappelle du jeune PG – maillot jaune d’Indy sur les épaules – qui voulait surclasser son adversaire direct des deux côtés du terrain. Les pépins physiques, dont la terrible blessure de l’été 2014 à Las Vegas, expliquent en partie pourquoi son approche du jeu a changé depuis, mais Paul George se sent aujourd’hui dans une forme optimale et ne compte faire aucun cadeau.

“Chaque fois que je suis sur le terrain, je suis là pour dominer. Cela peut vouloir dire jouer plus physique, ou attaquer n’importe qui se retrouvant devant moi. Vous allez me sentir. Je suis là pour dominer et détruire. Cela se verra à travers mon jeu cette saison.”

Revanchard, en mission, déterminé, Paul George va attaquer la saison 2023-24 avec les plus féroces intentions. La concurrence est prévenue.

