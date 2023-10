A douze jours de la reprise, treize pour les Clippers (face aux Blazers), zoom aujourd’hui sur une idée qui nous a parcouru l’esprit il y a quelques jours en étudiant le roster de Tyronn Lue. Et si les Clippers de 2023-24 étaient les favoris pour le titre de… 2021 ?

Pour être tout à fait honnête et transparent, oui c’est tordu. Mais pour l’être encore plus… qui ne s’est jamais dit depuis quelques semaines que le tour des Clippers était peut-être déjà passé ? Explications.

Pour commencer, guettez l’âge des principaux joueurs de T-Lue, listing duquel on a volontairement retiré Terance Mann et Ivica Zubac, sinon ce papier n’a ni queue ni tête mais passons, pas non plus comme si les deux joueurs étaient de véritables fers de lance à Los Angeles. Ah oui, et on a enlevé Norman Powell, trop grand nez et de toute façon on fait ce qu’on veut.

Nicolas Batum : 35 ans en décembre, meilleure saison au scoring en 2017

Mason Plumlee : 33 ans

Russell Westbrook : 35 ans en novembre, MVP en 2017, meilleure saison au scoring en 2017

Marcus Morris : 34 ans, meilleure saison au scoring en 2020

Robert Covington : 33 ans en décembre, meilleure saison au scoring en 2019

Kawhi Leonard : 32 ans, MVP des Finales 2014 et 2019, meilleure saison au scoring en 2020

Paul George : 33 ans, meilleure saison au scoring en 2019

On a choisi cette référence au scoring parce qu’elle parle plus, évidemment qu’il n’y a pas que cet aspect du jeu qui compte, mais encore une fois on se rend compte avec ces chiffres que la plupart des joueurs des Clippers cette saison ont connu leur prime… il y a au moins trois ans, voire beaucoup plus pour certains. Et si deal il devait d’ailleurs avoir avec… James Harden, bingo, on resterait dans le même range de mecs qui ont connu leur firmament individuel dans la fin des années 2010.

Est-ce que le fait d’avoir un roster composé essentiellement de vieux grognards plus vraiment en pente ascendante est éliminatoire dans la course à la bague NBA ? Non, en tout cas pas autant que le fait que vos deux stars soient un peu trop souvent blessées. Mais indubitablement cette variante compte, face notamment à des franchises avec des noyaux durs “anciens” (Lakers, Warriors, Nuggets) mais moins marqués par l’âge et, surtout, épaulés par un peu de jeunesse.

Pas l’idée ici de descendre ces Clippers, pas question de placer le mot EPAHD un peu partout, mais juste de noter que, tiens, cette équipe aurait vraiment fait un tabac il y a trois ans. Il y a trois saisons, en 2021, comme lorsque les Clippers avec un groupe assez identique avaient enfin réussi à rejoindre les Finales de Conférence, pour la première fois de l’histoire de la franchise.

Avec Russell Westbrook et Norman Powell en plus sur les lignes arrières on imagine qu’à l’époque les Suns auraient pu flancher dans cette FDC, on rappelle d’ailleurs que c’est une fois de plus Kawhi qui avait du laisser ses camarades orphelins ce printemps-là. Mais pas sûr qu’en 2024 ce groupe soit “vraiment” bâti pour durer à partir d’avril, avec des organismes usés par la saison régulière, un âge de plus en plus avancé et des squads concurrents qui poussent toujours plus fort.

Encore une fois et pour finir, les Clippers nous donneront peut-être tort en juin prochain, et ce serait une sacrée apothéose pour un paquet des mecs du roster. En attendant à Los Angeles, on peut avoir fait une sieste de quatre ans, se réveiller sans regarder la date et se dire qu’on a le meilleur effectif de toute la ligue et de loin. C’est déjà pas mal non ?