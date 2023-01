On pointait récemment notre ras-le-bol quant à la première moitié de saison des Clippers. Un load management poussé à l’extrême, forcément des automatismes qui peinent à exister et, surtout, un manque d’envie criant donnant lieu à un bilan pas fameux. Ding dong, un mois de 2023 est passé et tout semble aller beaucoup mieux chez les rouges de Los Angeles.

Oh bah tiens, c’est vrai que ça va mieux quand tes deux franchise players… jouent. C’est con à dire hein, mais quand on connait un peu le dossier Clippers on comprend de suite de quoi on parle. Paul George et, surtout, Kawhi Leonard, deux CV plein de lumière – surtout un – mais des CV régulièrement assombris par le mot blessure.

Alors on prend le temps, alors on économise les forces, alors on ne tire pas sur la corde.

Oui mais voilà, au bout d’un moment il faut aussi prendre des risques, et depuis quelques matchs les Clippers semblent donc – enfin – avoir trouvé leur rythme de croisière. Cinq matchs de suite joués par Kawhi Leonard ET Paul George ? Ensemble ? Cinq victoires mon pote, les hommes mentent mais pas les chiffres, et c’est même la première fois que ça arrive cette saison. Que les deux jouent ensemble ou que les Clippers gagnent cinq matchs de suite ? Les deux mon capitaine, car l’un ne va pas sans l’autre.

5 victoires de suite pour les Clippers. Et bien vous savez quoi ? C’est la 1ère fois de toute la saison que Kawhi Leonard et Paul George…. jouent 5 matchs de suite ensemble sur le terrain. Tyronn Lue priait et demandait juste un peu de continuité dans son groupe, il l’a. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2023



Hier soir face aux Hawks ? Kawhi en a collé 32, Paulo en a rajouté 23, tarif habituel et des Faucons qui ont donc rejoint les Lakers, les Mavs et les Spurs (deux fois) au rang des victimes des douze derniers jours. De bonne augure pour le groupe de Tyronn Lue, on rappelera juste qu’en début de saison un paquet de mecs voyait les Clippers champions NBA “s’ils sont au complet”, et au rayon des bonnes nouvelles on peut d’ailleurs noter également le flow de Moussa Diabaté le retour en forme de Reggie Jackson, beaucoup plus performant (et surtout constant) depuis quelques matchs que depuis le début de saison (19 points face aux Lakers, 16 hier).

Hey hey hey, Reggie Jackson de retour ? Il était sur un début de saison atroce, décroché de la rotation par Tyronn Lue, maladroit à trois points, en concu avec John Wall. Plusieurs bons passages depuis 10 jours, les tirs rentrent à nouveau et les minutes reviennent. Good ! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2023



Pour résumer ? Tout roule (enfin ? Ou… pour l’instant ?) chez les Clippers. La suite ? Un énorme calendrier qui arrive. Déplacements à New York, Cleveland, Chicago, Milwaukee et Brooklyn et globalement un mois de février MONSTRUEUX. La recette ? Elle semble toutefois assez simple : faire jouer Kawhi et PG tous les soirs.