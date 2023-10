Auteur d’une belle performance la nuit dernière dans son deuxième match de pré-saison avec les Wizards, Bilal Coulibaly continue d’impressionner son entraîneur Wes Unseld Jr., qui n’a pas hésité à souligner la maturité et la contribution du jeune Frenchie.

La montée en puissance se poursuit pour Bilal Coulibaly. Sélectionné en 7e choix de la dernière Draft NBA après une grosse fin de saison avec les Mets 92, puis plutôt séduisant lors de la Summer League avec les Wizards, le Français de 19 piges réalise actuellement un début de présaison bien kiffant.

Auteur déjà d’une perf solide face aux faibles Cairns Taipans en ouverture mardi dernier, Bilal a haussé encore le niveau contre les Hornets la nuit dernière, avec 12 points (5/8 au tir, 2/3 de loin), 5 rebonds, 4 interceptions et 1 contre en 28 minutes (en tant que titulaire). De quoi impressionner de plus en plus son coach Wes Unseld Jr. :

“Son activité des deux côtés du terrain était très bonne. Il a eu des bons moments. Défensivement, il était très actif, très discipliné dans ses couvertures. Offensivement il a step-up pour mettre quelques tirs, ce qui est toujours bon à prendre. Il joue avec de plus en plus de confiance chaque soir, et c’est un bon indicateur de son développement.”

Des propos qui sont dans la lignée de ceux exprimés par l’entraîneur des Wizards après la première rencontre de présaison, où il avait déjà souligné la maturité de Coulibaly.

“Il joue avec beaucoup d’assurance. C’est unique pour un joueur aussi jeune. Il ne donne pas l’impression d’être perturbé. Il n’est pas très démonstratif mais je pense qu’il possède la bonne approche.”

Maturité, assurance, activité, confiance, développement… autant de termes qu’on aime voir à côté du nom de Bilal Coulibaly. Car c’est une chose d’avoir les capacités physiques et athlétiques que possède le jeune Frenchie, c’en est encore une autre de trouver sa zone de confort quand on a seulement 19 ans, qu’on vient de l’autre côté de l’Atlantique, et qu’on découvre la Grande Ligue.

Tout ça pour dire que Bilal Coulibaly réussit pour l’instant très bien son intégration chez les Washington Wizards, une franchise en reconstruction dans laquelle il devrait avoir plein d’opportunités pour se développer. Vivement la suite !

___________

Sources texte : conférence de presse d’après-match / The Athletic