Preview des Philadelphia Sixers – Saison NBA 2023-2024

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Sixers de Philadelphie qui n’a qu’un seul objectif : le titre ! Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de la franchise de la ville de l’amour fraternel !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

54 victoires et 28 défaites. Une grosse saison régulière qui avait pourtant plutôt mal commencé sur les mois d’octobre et novembre, mais forts d’une série de 20 victoires en 25 matchs à cheval entre fin 2022 et début 2023, les 76ers vont recoller aux premières places à l’Est. Joel Embiid désosse tout sur son passage, au point d’être élu MVP de la saison régulière, James Harden est son parfait lieutenant et finit même meilleur passeur de la ligue, tandis que Tyrese Maxey montre de très beaux progrès. Tobias Harris, quant à lui, fait toujours son taf, PJ Tucker est un pur soldat, De’Anthony Melton fait le job en sortie de banc et Paul Reed se révèle être un éboueur de luxe dans cette escouade qui avait bien besoin d’un joueur de devoir. La troisième place à l’Est est amplement méritée, et les Sixers vont retrouver les Nets au premier tour des Playoffs, là où le bât commence à blesser malheureusement.

Pourtant, face à Brooklyn, Philly semble bien rentrer dans ses Playoffs et inflige un sweep retentissant aux Nets afin de montrer à la planète NBA qu’il faudra compter sur eux cette saison. En demi-finales de conférence, Joel Embiid et ses potes retrouvent les Celtics, mais cette fois c’est une autre paire de manches face aux Verts, qui vont disposer en 6 matchs des Sixers grâce à un Jayson Tatum en mode Pastis avec 51 points sur l’ultime match, pendant que le pivot et le barbu vont totalement chier leur Game 6. Un triste refrain bien trop connu dans la ville de l’amour fraternel. Mais ne dit-on pas que la vie est un éternel recommencement ?

Le marché de l’été

Ils partent : Georges Niang, Mac McClung

Ils prolongent : Paul Reed, Danny Green, Montrezl Harrell

Ils arrivent : Mo Bamba, Patrick Beverley, Kelly Oubre, Filip Petrusev, Azuolas Tubelis

Quelques ajustements ont été faits à Philadelphie. Georges Niang est parti apporter son shoot à Cleveland, et Mac McClung permet au Magic d’avoir enfin un vainqueur de Slam Dunk Contest. Au niveau des prolongations, le très précieux Paul Reed a été conservé après que les Sixers aient matché l’offre du Jazz à hauteur de 23 millions sur 3 ans. Danny Green et Montrezl Harrell ont également été prolongés pour apporter leur lot d’expérience à un Nick Nurse qui en aura toujours bien besoin, même par intermittence. Au rayon des petits nouveaux, Mo Bamba arrive des Lakers pour essayer de faire (enfin) décoller sa carrière, Patrick Beverley sera l’aboyeur du groupe, espérons tout de même qu’il ne s’agisse pas d’un chihuahua, tandis que Kelly Oubre apporte pas mal de swag, mais surtout du shoot extérieur et une belle défense également. Les rookies Filip Petrusev et Azuolas Tubelis vont devoir faire leurs preuves.

Le roster 2023-24 des Sixers

Meneurs : James Harden (pour l’instant) , De’Anthony Melton, Patrick Beverley

: , De’Anthony Melton, Patrick Beverley Arrières : Tyrese Maxey , Kelly Oubre, Danny Green

: , Kelly Oubre, Danny Green Ailiers : Danuel House, Furkan Korkmaz

: Danuel House, Furkan Korkmaz Ailiers-forts : PJ Tucker, Tobias Harris , Paul Reed, Azuolas Tubelis

: , Paul Reed, Azuolas Tubelis Pivots : Joel Embiid, Mo Bamba, Montrezl Harrell, Filip Petrusev

Joel Embiid est titulaire, mais là, on ne vous apprend probablement rien, Tyrese Maxey est également starter au poste 2 et pourrait même basculer à la mène selon les éventuels transferts à venir. Tobias Harris et PJ Tucker viennent compléter le front-court, ça c’est carré au moins.

Reste à savoir ce qu’il va advenir de James Harden. Le barbu a déjà déclaré qu’il voulait participer au camp d’entraînement, mais va-t-il se tenir à carreaux après avoir zappé le media day ? Pour l’heure, il reste titulaire à Philly, mais devrait vite le devenir ailleurs selon les offres qui vont arriver sur le bureau des dirigeants de la franchise. Reste à savoir ensuite qui fera le chemin inverse dans ce trade. Nul doute que l’un des nouveaux joueurs sera starter à Philadelphie et permettra de combler, au moins numériquement le départ de Harden, reste à savoir qui…

Joel Embiid, Tyrese Maxey et Tobias Harris

Joel Embiid est tout simplement LE meilleur joueur de la saison passée en TTFL avec 56 points de moyenne chaque soir, devant Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo. Il arrive chaque soir à déchiqueter le pivot adverse dans la raquette, et nous a même déjà offerts quelques scores à trois chiffres. Avec le probable départ de James Harden, le pivot est plus que jamais première option de son équipe et aura encore plus de munitions dans les mains, mais devra également se les créer tout seul, puisque le barbu est un bien meilleur chef d’orchestre que Tyrese Maxey. Ce dernier devrait avoir bien plus de munitions lorsqu’il sera devenu la deuxième option offensive à Philly, et on sait qu’il est capable d’envoyer quelques cartons offensifs avec de très bons pourcentages, si les rebonds et assists viennent se mêler à la fête, alors Mad Max deviendra une valeur sûre en TTFL. Tobias Harris pourrait bien avoir ses cartes à jouer également, lui qui peut aisément mettre sa grosse quinzaine de points chaque soir et aller gratter du rebond, toujours pratique quand vous n’avez plus personne et que vous devez faire les fonds du placard, mais un peu plus juste pour commencer la saison tout de même. Si James Harden daigne jouer avec les Sixers, il offrira également de beaux scores, mais à priori, cela devrait être sous un autre maillot que celui de la ville de l’amour fraternel. A voir quelles seront les contreparties qui arriveront à Philly, et dans quelle mesure elles peuvent contribuer

Infirmerie : le point sur les blessures

Pas grand chose à signaler côté blessures si ce n’est Montrezl Harrell, qui s’est fait les ligaments croisés et qui ne devrait pas beaucoup jouer cette saison. Joel Embiid a peu à peu dissipé les doutes qui l’entouraient à son arrivée dans la ligue en devenant fiable et en tapant régulièrement la barre des 60 matchs. La principale blessure dont il est question actuellement chez les 76ers est celle de… James Harden. Alors non, le barbu n’est pas blessé à proprement parler, mais possible qu’il subisse une nouvelle fracture du foie et arrive en surpoids, lui qui veut à tout prix s’en aller de Philadelphie, il avait déjà fait le coup à Houston alors pourquoi pas. Sinon, peut-être bien que l’élongation du cerveau n’est pas non plus à exclure.

Quels objectifs cette saison ?

Le titre et rien d’autre. Même si les Sixers s’apprêtent à perdre James Harden, ils ont déjà Tyrese Maxey capable de prendre la relève en attaque et d’envoyer quelques cartons offensifs, et Tobias Harris qui peut également prendre le relais en cas de besoin. Mais surtout, ils ne le laisseront pas partir sans rien. Reste à voir quels joueurs arriveront en échange du barbu, mais ce qui est sûr, c’est qu’ils correspondront à ce qui peut faire les affaires d’un candidat au titre, et serviront à modeler l’effectif autour du pivot camerounais, qui sera une nouvelle fois le fer de lance de cette attaque. Philly a des joueurs de devoir comme Kelly Oubre, arrivé cet été, ou Paul Reed, qui a été conservé malgré l’offre assez haute du Jazz.

Il y aura besoin de tout le monde impliqué à fond pour ne pas connaître de nouvelle désillusion à Philadelphie, car après cinq éliminations en demi-finales de conférence sur les six dernières années, les fans commencent à s’impatienter, et ce n’est pas le scénario qui était escompté après les fameuses années du “Process” lors desquelles la franchise a sévèrement tanké pour mieux se reconstruire. Cette fois, Joel Embiid doit prouver qu’il peut porter cette équipe et tout le monde doit agir dans une cause commune, celle du trophée Larry O’Brien en Juin 2024.

Le pronostic du rédacteur

54 victoires – 28 défaites Exactement comme l’an dernier, nouvelle grosse saison régulière à venir à Philadelphie malgré une équipe remaniée, qui prouve une nouvelle fois qu’ils sont une place forte à l’Est. Joel Embiid sort une nouvelle fois de gros matchs pour permettre à Philly de gagner tranquillement l’avantage du terrain dans sa conférence. Dans le top 4 avec les habituels Bucks, Celtics et Heat, ils ne laissent pas passer grand chose, en tout cas en saison régulière, car il va être important de confirmer en Playoffs cette saison. Le basket d’octobre à avril c’est bien, mais c’est encore mieux entre avril et juin, et c’est là que seront attendus des Sixers probablement chamboulés avec le départ de James Harden et l’arrivée de plusieurs assets. Au coach Nick Nurse de trouver la bonne alchimie pour devenir un véritable épouvantail à l’Est, et pas un château de cartes qui s’effondre au premier coup de vent.