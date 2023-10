La saison 2023-24 des Philadelphia Sixers… dans leur pire cauchemar

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Philadelphia Sixers !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Philadelphia Sixers… dans un monde idéal

James Harden perd patience et fout le bordel à Philly

Il fallait s’y attendre, le retour de James Harden à l’entraînement était trop beau pour être vrai. Rentré dans le rang pour favoriser un transfert aux Clippers, le barbu ne voit aucun deal arriver et il reprend sa guérilla contre Daryl Morey. Déclarations dans la presse et sur les réseaux, retards et manque d’entrain à l’entraînement, sans oublier un goût pour la vie nocturne toujours plus prononcé. Face aux caprices de son All-Star, la direction doit se résoudre à l’écarter de l’équipe première, le temps de monter un transfert. Sauf que pendant ce temps-là, les Sixers ont un mal fou à tenir la cadence à l’Est. Le drama d’Harden a évidemment impacté le vestiaire et l’absence du MVP 2018 crée aussi un vide immense tant à la création qu’au scoring même si Tyrese Maxey fait de son mieux pour second Embiid. Si Philly réussit à se maintenir dans le Top 8 jusqu’en janvier, on commence à sentir l’année pourrie du côté de la Cité de l’amour fraternel.

Joel Embiid trop isolé, un nouvel échec en Playoffs

Face au manque d’offres, et pour se retirer enfin l’épine Harden du pied, Daryl Morey se résout à envoyer le barbu aux Clippers contre Marcus Morris, Robert Covington, Amir Coffey et un premier tour de Draft. Un prix discount, même pour un Harden en fin de contrat mais au moins le groupe de Nick Nurse peut enfin retrouver un peu de tranquillité pour travailler. Sur les épaules de son MVP en titre, Philadelphie parvient à éviter le Play-in pour finir à la cinquième place. Les exploits de Jojo sont suffisants pour se débarrasser des Knicks au premier tour mais les Bucks en demi sont d’un autre niveau. Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo cadenasse un Embiid trop seul pour lutter alors que Maxey et Harris sont légers pour vraiment le seconder. Un 4-1 plus tard, Philadelphie quitte à nouveau les Playoffs au second tour…

Un été 2024 de tous les dangers pour les Philadelphia Sixers ?

Et si c’était l’heure du départ pour Joel Embiid ? Le pivot voit les limites de compétitivité du projet des Sixers et il attend des garanties de la part de sa direction pour envisager de rester en Pennsylvanie sur le long terme. Daryl Morey se retrouve avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour la Free Agency à venir. Si le boss de Philly ne réussit pas à dégoter des Free Agents de renom pour entourer le Camerounais, il se pourrait bien qu’une demande de trade arrive avant même le début de saison 2025. Cela ne serait que la troisième en trois ans du côté de Philadelphie et du coup l’heure de débuter un nouveau… Process.