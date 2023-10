Joel Embiid, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Sixers

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Philadelphia 76ers cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur l’équipe de Philly au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Joel Embiid, MVP en titre.

La preview complète des Philadelphia 76ers 2023-24

La saison 2022-23 fut enfin celle où Joel Embiid a réussi à s’imposer comme le MVP de la NBA, devançant Nikola Jokic après avoir été son dauphin pendant deux années consécutives. Une récompense méritée pour Joel, auteur d’une saison régulière exceptionnelle avec des stats de plus de 33 points (meilleur marqueur NBA) et 10 rebonds pour porter les Sixers vers le podium de la Conférence Est. En plein dans son prime, Embiid fait partie de ces superstars sur lesquelles tous les yeux sont rivés soir après soir, et ce sera une nouvelle fois le cas cette année.

Avec son statut de MVP en titre, Jojo aura à cœur de confirmer lors de la saison à venir, ce qui promet encore de sacrés cartons. Et non seulement il voudra confirmer, mais Embiid devra peut-être même élever son niveau de jeu pour permettre aux Philadelphia 76ers de rester dans les hauteurs de l’Est. Alors que les interrogations autour de James Harden sont nombreuses, et que la fanbase de Philly attend désespérément un gros run des Sixers en Playoffs, ce sera à Joel Embiid de montrer la voie du succès. “Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité” disait Stan Lee, voilà une quote qui correspond bien au MVP 2023.