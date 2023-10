Nick Nurse, le meilleur coach des Sixers depuis… très longtemps ?

Du côté de Philadelphie, on est déjà bien loin des espoirs retrouvés avec l’arrivée de James Harden dans la franchise. Entre un nouvel échec en Playoffs et des embrouilles en interne, il n’y a pas vraiment de quoi s’enthousiasmer en ville. Heureusement pour eux, Nick Nurse débarque en délogeant Doc Rivers de ses fonctions. Depuis combien de temps on n’a pas eu un bon coach comme ça à Philly ?

L’été a été chaotique pour les Sixers : une défaite presque habituelle en demi-finale de Conférence Est face aux Celtics, et le barbu qui demande son transfert en pleine construction d’un énième projet… Nick Nurse arrive dans un contexte pas forcément favorable pour construire quelque chose de compétitif. Mais Philly peut tout de même garder espoir avec l’arrivée d’un coach champion NBA dans ses rangs. D’autant plus que ce ne sont pas ses prédécesseurs qui vont lui faire de l’ombre…

Le cas Doc Rivers

Si l’on prend les trois années durant lesquelles le Doc a coaché l’équipe de Philly, il n’y a clairement pas de quoi sauter au plafond. Abonné aux demi-finales de Conférence, le navire du Doc a très souvent coulé durant les Playoffs. Après le fiasco Ben Simmons en 2021, il n’a pas su trouver la bonne formule dans les moments importants avec James Harden et Joel Embiid sur le terrain. Certes, le jeu était logiquement centré sur leur pick-and-roll, mais lorsque les équipes s’adaptaient en Playoffs, le Doc a toujours eu du mal à réagir dans les temps, notamment contre les Celtics l’année dernière… Pas de quoi vraiment concurrencer les qualités de Nick Nurse.

Brett Brown pour le concurrencer ?

Si l’on remonte encore avant Doc Rivers, les Sixers ont tout de même connu le même coach pendant sept ans. Brett Brown en a vu passer des choses à Philly : des records de série de défaites, quelques matchs de Playoffs, mais assez peu de succès au global… Certes l’ancien coach des Sixers avait au moins le mérite de bien tenir son vestiaire avec les égos de Joel Embiid ou de Jimmy Butler, mais il n’a jamais eu les réponses tactiques pour emmener loin son équipe en Playoffs… Brett Brown est le premier architecte de Trust the Process, mais aussi le coach qui s’est fait stopper par le shoot clutchissime de Kawhi Leonard en 2019.

Nick Nurse est-il vraiment meilleur ?

L’ancien coach des Raptors n’a plus vraiment grand chose à prouver tant son palmarès parle de lui-même. Champion NBA avec les Toronto Raptors, Nurse a toujours su faire preuve d’adaptation en Playoffs face aux différents adversaires qu’il affrontait. Le coach a surtout gagné le respect de ses pairs et des observateurs par ses schémas défensifs très dynamiques qui ont parfois permis à Toronto de figurer parmi les meilleures défenses de ces dernières années. Une philosophie de jeu marquée aussi par le jeu des possessions :

Comment savoir que Nick Nurse est arrivé aux Sixers ?

En une image : le jeu des possessions. On attaque le rebond offensif à 3 pour tenter de multiplier le nombre de possessions jouer.

On note. Je n’étais pas certain qu’il allait vouloir jouer comme ça mais à suivre. pic.twitter.com/8qUKzMI10F

— Guillaume | Le Basket Lab (@GuillaumeBLab) October 9, 2023

Bref, tout un tas d’indicateurs pour nous dire que Nick Nurse saura faire mieux sur le plan tactique que les précédents occupants. Certains jeunes fans de Philly n’ont même pas connu un coach fiable sur lequel on peut compter loin en Playoffs. De quoi donner une dose de défi supplémentaire pour se faire apprécier par la ville.

L’équation reste facile : un coach champion qui débarque dans une franchise qui choke depuis 10 ans ? La question est vite réglée. Si Nurse va sûrement prendre du temps pour tester des schémas autour d’Embiid, et prendre ses marques avec le dossier James Harden, il y a de quoi sérieusement croire en cet homme à la tête des Sixers. Espérons maintenant que le roster sache relever le défi.