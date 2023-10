À travers la mise en place des nouvelles règles sur la participation des joueurs, la NBA veut plus que jamais contrer le load management à partir de cette saison. Jouer 82 matchs doit être un objectif pour chaque basketteur selon Joe Dumars, vice président des opérations basket de la Ligue.

Faire reposer des joueurs ne permettrait pas d’éviter les blessures. Voici la conclusion tirée par la NBA suite aux dernières données scientifiques récoltées par la Ligue si l’on en croit Joe Dumars, qui s’est exprimé auprès de Joe Vardon de The Athletic.

“Auparavant, les données montraient qu’il était nécessaire de reposer les joueurs un certain temps, et cela justifiait le fait qu’ils ne jouent pas. On a récupéré plus de données depuis, et elles ne montrent pas que le fait de reposer les joueurs résulte en moins de blessures, moins de fatigue, ou ce genre de choses. Elles montrent juste que les joueurs ne sont peut-être pas aussi efficaces dans un second match en back-to-back.”

En plus des nouvelles règles mises en place par la NBA pour contrer le load management, la Ligue assure désormais que la science ne justifie plus le repos des joueurs en saison régulière, contrairement à ce qu’on pouvait croire jusqu’ici. Traduction : il n’y a plus aucune excuse pour ne pas vouloir jouer 82 matchs en saison régulière.

“Bien évidemment, tous les joueurs ne joueront pas 82 matchs, mais tout le monde devrait vouloir jouer 82 matchs. Et c’est ça la culture qu’on essaye de rétablir désormais.” – Joe Dumars

Ces nouvelles conclusions tombent – comme par hasard – alors que la NBA est en pleine renégociation pour ses droits TV. Pour rappel, le deal actuel entre la Ligue et ESPN/Turner (d’une valeur de 24 milliards de dollars sur neuf ans) expire à la fin de la saison 2024-25, autant dire que ça arrive très vite. Le fait que les joueurs, en particulier les stars, ne jouent pas assez de matchs a le don de refroidir les partenaires de diffusion de la NBA, ce qui est défavorable au business de la Ligue. Et cette dernière ne s’en cache même pas.

“Le fait que les équipes ne fassent pas jouer leurs joueurs, ou que les joueurs ne se donnent pas lors d’un All-Star Game, ce n’est évidemment pas bon pour la compétition, et on n’a pas besoin que nos partenaires TV nous le disent. Au final, on essaye de rendre service aux fans. Oui, cela devient encore plus important en période de négociation de droits TV. Mais c’est quelque chose qu’on peut identifier nous-mêmes et qu’on doit corriger sans prendre en compte des influences extérieures.” – Evan Wasch, vice-président NBA de la stratégie basket et des stats avancées

Au lieu de se demander si jouer 82 matchs en 2023 est un nombre trop élevé, la NBA veut plus que jamais lutter contre cette “culture” du load management qui a envahi la Ligue ces dernières années. Entre les nouvelles règles de participation, la limite des 65 matchs pour les récompenses individuelles, la mise en place d’un In-Season tournament, et désormais ces “nouvelles données scientifiques”, la NBA possède désormais des arguments en plus dans son objectif de rassurer ses partenaires de diffusion.

Source texte : The Athletic