La saison 2023-24 des Philadelphia Sixers… dans un monde idéal

C'est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c'est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l'équipe vous proposera donc le scénario… parfait pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d'aventure votre équipe lâchait une disasterclass cette saison, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s'est bien passé. Aujourd'hui ? Les Philadelphia Sixers !

James Harden fait la paix avec Daryl Morey, Tyrese Maxey toujours plus fort

Miracle à Philadelphie, James Harden a mis de l’eau dans son vin et il se dit prêt à tout donner pour les Sixers. Le manque d’offres a convaincu le barbu de faire une grosse saison pour redorer son image et attirer les franchises l’été prochain. Moins scoreur, Ramesse se concentre sur la création et offre les clefs à Tyrese Maxey pour seconder Joel Embiid. L’allumette des Sixers passe un vrai cap et s’invite dans la course au MIP alors qu’Harden brille dans la distribution des caviars. Avec 13 passes décisives par match, le MVP 2018 est sans conteste le meilleur passeur du championnat. Avec un Joel Embiid toujours aussi dominant des deux côtés du terrain, les Sixers prennent rapidement les commandes à l’Est, bien aidés aussi par la phase d’adaptation des Celtics et des Bucks, dont les effectifs ont été bien modifiés pendant l’intersaison.

Nick Nurse, enfin un coach digne de ce nom sur le banc des Philadelphia Sixers

Si Philly avait tendance à souffler le chaud et le froid ces dernières années sous Doc Rivers, Nick Nurse réussit à fédérer tout son groupe. Son vécu de récent champion NBA et ses qualités de tacticien séduisent les cadres. L’ancien coach des Raptors a en plus appris de ses erreurs au Canada. Finies les rotations avec des titulaires qui jouent 40 minutes par match et s’épuisent, Nurse fait confiance à son banc et celui-ci lui rend bien. Paul Reed continue sa progression en relai de Jojo, Kelly Oubre Jr. s’impose comme un candidat crédible pour le Sixième Homme de l’année et Pat Beverley apporte ses coups de gueule et son hustle à un groupe qui avait parfois besoin d’être secoué la saison passée. C’était quand la dernière fois qu’un coach a été loué pour ses qualités à Philly ?

Joel Embiid encore MVP, enfin un cap passé en Playoffs ?

Avec Philly qui conserve sa première place à l’Est, Joel Embiid réalise le back-to-back au MVP avec près de 33 points, 12 rebonds et plus de 2 contres par match. Cerise sur le gâteau, Jojo arrive cette fois en forme en Playoffs et avec des lieutenants prêts à carburer à ses côtés. Finies les disparitions de Harden et Embiid au printemps, cette fois tout le monde répond présent. Les Hawks sont une formalité au premier tour, les Knicks apportent un poil plus de résistance avant de rendre les armes. En Finale de Conférence, une grosse lutte s’engage face aux Boston Celtics. Il faut un septième match héroïque en Pennsylvanie pour arracher un billet pour les Finales NBA. La première pour les Sixers depuis 23 ans avec à l’époque un certain Allen Iverson. Et si cette année c’était la bonne se dit-on avant le remake face aux Lakers.