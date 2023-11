Le jour où Jason Kidd a perdu.. 14 ballons en un seul match

Le 17 novembre 2000, Jason Kidd réalisait l’une de ses performances les moins glorieuses en carrière avec pas moins de 14 turnovers sur un seul match ! Le second plus grand total dans l’histoire de la Ligue.

Au moment de voir débarquer les Knicks chez lui à Phoenix, Jason Kidd ne s’attendait sûrement pas à marquer l’histoire moderne de la NBA. Celui qui a alors déjà trois étoiles de All-Star va faire honneur à sa réputation de Mr Triple-Double en collectant 18 points, 12 rebonds et 10 passes. Sauf que cette fois il ajoute une ligne supplémentaire au tableau avec pas moins de 14… ballons perdus ! C’est donc ce qu’on appelle un quadruple-double négatif. Un classique que Russell Westbrook nous a sorti quelques fois ces dernières années.

14 ballons perdus, ce n’est pas un record NBA car celui-ci appartient à l’ancien Pacer Mike Bantom, qui avait paumé 16 fois la gonfle contre les Bullets en 1982. Kidd rejoignait ainsi John Drew sur la deuxième marche du podium.

Gêné par la tenace défense des Knicks toute la soirée, Jason Kidd avait préféré blâmer les hommes en gris après sa performance. Des propos rapportés par le Los Angeles Times.

“Ils ont été terribles. J’espère que j’aurai une amende. Nous ne sommes pas une équipe soft. Nous méritons les mêmes coups de sifflet que les New York Knicks.”

Deux mois plus tard, ce même Jason Kidd ira chercher une autre perf à 10 ballons perdus. Durant la saison 2000-2001, Jason a fini meilleur passeur de NBA avec 9,8 passes par match mais il était aussi le second joueur au nombre de ballons perdus avec 3,6 par match. De la création mais pas mal de déchets pour aller avec, on en connait pas mal qui ont marché dans ses pas.