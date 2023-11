Deux matchs seulement la nuit dernière et c’est donc une petite fournée de highlights ce matin. Et le boss du jour ? Son prénom tient en trois lettres et ce n’est pas Bob ni Tim.

Si Bam Adebayo n’arrive pas à aller chercher son DPOY, est-ce que ce ne serait pas, déjà, parce que le meilleur défenseur de son équipe s’appelle Jimmy ?

Ah tiens, peut-être que Bam, justement, pourrait se reconvertir en… poste 1 titulaire ?

A Miam, un autre homme réalise un très bon début de saison, et il ressemble à un mousquetaire.

C’est fou tout ce qu’on peut faire en ne bougeant qu’un pied.

Et ça fait Bim, Bam, Boum, trois fois déjà qu’on parle de Bam Adebayo aujourd’hui.