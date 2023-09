Bilal Coulibaly, la belle surprise des Wizards ?

Devenu l’un des chouchous du championnat français en à peine une demi-saison, Bilal Coulibaly n’a cessé de voir sa cote croitre durant ces derniers mois. Pas mal d’observateurs croient en son potentiel défensif, d’autres pensent que son jeu est peut-être limité pour la NBA. Alors comment Bilal va-t-il impacter la franchise de la capitale ? Quel rôle peut-il avoir aux Wizards ?

Un point tactico-technique plus détaillé sur sa situation à Washington est disponible ICI

Qu’est-ce qu’on achète avec Bilal Coulibaly ? Eh bien personne ne le sait vraiment à l’heure actuelle tant le gamin est jeune et qu’il continue sans cesse de progresser. En tout cas, on commence à avoir de sérieuses garanties en défense sur les postes arrières. Bilal s’est d’abord fait connaitre parce qu’il passait son temps à racketter le porteur de balle adverse. Et ce n’est pas tout puisque l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama a un physique de marsupial qui lui permet d’aller scotcher pas mal d’attaquants près du cercle. Bref, un défenseur complet qui peut aussi couper les lignes de passe loin du ballon.

Plutôt sympa d’avoir ce type de défenseur dans ton arsenal lorsque tu sais que l’un de tes futurs meilleurs joueurs, à savoir Jordan Poole, ne joue au basket qu’à mi-temps. Souvent pas trop concerné par la défense, Poole pourra être épaulé par un Bilal discipliné, toujours prêt à faire le sale boulot en cas de besoin. En voilà un bon argument pour lui filer du temps de jeu ! Allez, on fantasme encore un peu avant la reprise :

Le point d’interrogation est également posé sur sa capacité à porter la balle dans un contexte de second unit par exemple, lorsque les cadres sont sur le banc. Est-il capable de créer de l’attaque pour les copains à un bon niveau en NBA ? Pas mal de voyants sont plutôt positifs en ce sens mais on n’est jamais certain lorsqu’on parle d’un jeune joueur, surtout lorsqu’il n’a pas encore joué dans la cour des grands. On peut tout de même être optimiste à ce sujet mais chaque chose en son temps pour notre jeune français. D’autant plus que ce n’est pas la priorité des Wizards avec l’arrivée récente de Tyus Jones pour renforcer la mène.

Là où il faudra impérativement qu’il assure par contre, c’est au niveau de son tir extérieur. C’est un thème redondant en NBA mais toutes les équipes de la ligue se doivent de générer un bon spacing pour être performantes en attaque. C’est-à-dire jouer avec des joueurs menaçants à 3-points pour étirer au maximum la défense. Si Coulibaly ne parvient pas à assurer un 3-points aux alentours des 35% minimum, les défenses risquent de ne pas le respecter en ne sortant même pas sur lui. Ce qui serait assez embêtant pour attaquer le cercle par exemple. D’autant plus que Bilal joue sur un poste extérieur : on attend de plus en plus un bon 3-points à ce poste car les intérieurs sont plutôt de piètres shooteurs dans la plupart des cas. C’est le cas de… Daniel Gafford par exemple, titulaire annoncé des Wizards au poste 5. Si l’attaque était amenée à être trop bouchée parce que Bilal ne parvient pas à marquer de loin, certains coachs pourraient donc se voir dicter l’idée de ne pas le faire jouer, quitte à perdre ses qualités défensives. Mais là on parle plutôt d’un contexte compétitif et heureusement pour lui, les Wizards ne seront pas très exigeants à ce niveau-là cette année.

Le vrai défi pour Bilal Coulibaly reste donc son tir extérieur pour qu’il devienne une sorte de 3&D compatible avec pas mal de joueurs. Pour le reste, on ne se fait pas trop de soucis pour lui puisqu’il arrive dans une équipe qui a déjà des bons porteurs de balle, et qui n’a pas de réelles ambitions sportives cette année. Si on rajoute à ça le fait qu’il a tout juste 19 ans, il y a de quoi penser que Bilal nous réserve encore pas mal de surprises !