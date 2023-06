On apprenait il y a 48h environ que Bradley Beal ne faisait apparemment pas partie du nouveau “projet” Wizards. Depuis tout s’enchaine, forcément, et ce matin ce sont donc deux franchises qui semblent en tête pour récupérer la star de Washington.

Les Sacramento Kings ont semblé un tant proche du dossier, peut-être le sont-ils toujours d’ailleurs, mais selon quelques sources bien informées (Shams Sharania de The Athletic, le Miami Herald)… deux franchises tiendraient la corde en vue d’un potentiel trade impliquant Bradley Beal qui, on le rappelle, possède dans son contrat une no trade clause, qui lui permet en gros de décider de tout (refuser une destination, donner son avis sur le package…)

Le Miami Heat, qui serait prêt à mettre une offre sur la table mais une offre qui n’inclurait PAS Tyler Herro (Duncan Robinson, Kyle Lowry, Victor Oladipo et du tour de Draft ?) et les Suns de Phoenix, qui verraient d’un bon œil l’idée d’associer Beal, Booker et Durant tout en trouvant là une belle occasion de dégager – enfin – un Deandre Ayton boudeur, mais des Suns qui devraient au niveau contractuel… faire jouer des plombiers autour de ce trio.

Quoiqu’il arrive un départ de Bradley Beal causera du bazar à pas mal d’étages en NBA, pour les deux (ou plus) équipes concernées par le trade mais également car cet échange sera peut-être le premier d’un domino important, avec Fred VanVleet, Chris Paul voire… Damian Lillard en autres protagonistes.

Un énorme coup de maître de Pat Riley pour ramener BB en Floride sans trop de dommages ? Des Suns déplumés mais forts d’un Big Three sensationnel offensivement ? Une troisième franchise dans la danse ? A quatre jours de la Draft et treize de la Free Agency, non, on ne repose pas, jamais.